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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

توسعه فعالیت‌های ورزشی در گرو تقویت ورزش مدارس است

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل تربیت‌بدنی خراسان جنوبی گفت: هیئت‌های ورزشی و ورزش استان تنها از طریق شناسایی استعدادهای ورزشی در مدارس و آموزش و پرورش توسعه می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از فعالیت‌های ورزشی مدارس در مدرسه راهنمایی امام صادق (ع) بیرجند افزود: اگر دبیران در آموزش و پرورش، فعالیت ورزشی را جدی بگیرند دانش ‌آموزان نیز گرایش بیشتری خواهند داشت و این دبیران باید نگاه ویژه و ارزشمندی به ورزش داشته باشند.

وی تصریح کرد: مشکلات آموزش و پرورش مشکلات همه آحاد جامعه است و وظیفه اخلاقی و انسانی حکم می کند که از این بار مشکلات بکاهیم.

مدیر کل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی اظهار داشت: شرایطی که بر وضعیت ورزش استان و همکاری با آموزش و پرورش حاکم است در بهترین دوران خود به سر می ‌برد و اگر مقداری از شور و شوق دبیران ورزش برای دانش ‌آموزان صرف شود، ورزش دانش ‌آموزی رشد خوبی خواهد کرد.

قدیری با اشاره به تعاملات صورت گرفته با آموزش و پرورش استان گفت: ما یک لحظه از مسائل ورزشی آموزش و پرورش غافل نبودیم.

وی به اخذ رتبه اول کشوری در جذب افراد به اردوی تیم ملی در استان اشاره کرد و خواستار حرکت بسیجی همه دستگاه‌های اجرایی برای تحرک بیشتر و توسعه ورزش استان شد.

در پایان این بازدید، مقرر شد بررسی ‌های لازم برای رشته والیبال ساحلی صورت و اقدامات مقتضی برای توسعه فضای ورزشی از سوی هر دستگاه انجام شود.

کد مطلب 792471

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