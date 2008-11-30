به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جعفر قدیری پیش از ظهر امروز در جریان بازدید از فعالیت‌های ورزشی مدارس در مدرسه راهنمایی امام صادق (ع) بیرجند افزود: اگر دبیران در آموزش و پرورش، فعالیت ورزشی را جدی بگیرند دانش ‌آموزان نیز گرایش بیشتری خواهند داشت و این دبیران باید نگاه ویژه و ارزشمندی به ورزش داشته باشند.

وی تصریح کرد: مشکلات آموزش و پرورش مشکلات همه آحاد جامعه است و وظیفه اخلاقی و انسانی حکم می کند که از این بار مشکلات بکاهیم.

مدیر کل تربیت ‌بدنی خراسان جنوبی اظهار داشت: شرایطی که بر وضعیت ورزش استان و همکاری با آموزش و پرورش حاکم است در بهترین دوران خود به سر می ‌برد و اگر مقداری از شور و شوق دبیران ورزش برای دانش ‌آموزان صرف شود، ورزش دانش ‌آموزی رشد خوبی خواهد کرد.

قدیری با اشاره به تعاملات صورت گرفته با آموزش و پرورش استان گفت: ما یک لحظه از مسائل ورزشی آموزش و پرورش غافل نبودیم.

وی به اخذ رتبه اول کشوری در جذب افراد به اردوی تیم ملی در استان اشاره کرد و خواستار حرکت بسیجی همه دستگاه‌های اجرایی برای تحرک بیشتر و توسعه ورزش استان شد.

در پایان این بازدید، مقرر شد بررسی ‌های لازم برای رشته والیبال ساحلی صورت و اقدامات مقتضی برای توسعه فضای ورزشی از سوی هر دستگاه انجام شود.