تامین مسکن از عوامل مهم افزایش بهره وری در جوامع کارگری است

علیرضا لبافی در حاشیه نشست کارگروه تحول اداری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی به دنبال آن است تا بتواند به نحوی مسکن تعدادی از کارگران در قالب طرح مهر تأمین شود تا این قشر نیز در مسیر خانه دار شدن از طریق تعاونیهای مسکن گروهی بتوانند گوشه از مشکلات خود را مرتفع کنند.

وی افزود: اگر بتوانیم نیاز به مسکن کارگران را برطرف کنیم به طور قطع با رفع مهمترین دغدغه نیروی کار یعنی مسکن، می توان شاهد افزایش بهره وری و توسعه خدمت رسانی به مردم در جامعه کارگری بود.

لبافی با اعلام اینکه اثر مستقیم تامین مسکن در اقتصادی کردن واحدها و حتی کاهش حوادث ناشی از کار است، افزود: در استان هرمزگان تا کنون 13 هزار و 600 نفر از کارگران تقاضای استفاده از زمین طرح مسکن مهر را داده اند که هفت هزار و 702 نفر از کارگران به مسکن و شهرسازی استان معرفی و تاکنون بیش از 67 هزار مترمربع زمین به آنها اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان کار و امور اجتماعی هرمزگان ادامه داد: تعدادی از پروژه های 16و 32 و 216 و 252 واحدی در دست اجرا که اغلب در بندرعباس نیز هستند با پیشرفت فیزیکی بین 10 تا 60 درصد در حال ادامه کارند و 13 پروژه نیز در مرحله آماده سازی است.