سرانه اهدای خون در کشور کمتر از جهان است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اصغر مولانا روز یکشنبه در جلسه مربیان فنی و حرفه‌ای استان در سالن اجتماعات این اداره کل افزود: اکنون به ازای هر یکهزار نفر در کشور 25 نفر خون اهداء می کنند در حالیکه این میزان در کشورهای اروپایی بیش از 40 نفر است.

وی اظهار داشت: فرهنگ سازی برای مشارکت بیشتر مردم در اهدای خوان نیاز به برنامه ریزی دارد.

به گفته مولانا، حدو 40 درصد اهداء کنندگان خون در استان مستمر هستند و 90 درصد آنان مرد هستند.

مدیرکل انتقال خون گلستان بیان داشت: فرآورده‌های خونی بسیاری مانند پلاکت، پلاسما تهیه می‌شود و ارزش یک لیتر پلاسما از یک بشکه نففت بیشتر است.

وی عنوان کرد: اکنون بخشی از پلاسمای کشورما به کشورهای اروپایی از جمله آلمان ارسال و از آن فرآورده دارویی آلبومین تهیه می‌شود.

سالانه بیش از 37 هزار واحد خونی در گلستان تولید می شود.



