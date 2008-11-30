هشدار اتحادیه عرب به صهیونیستها درباره عواقب یورش به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، معاون رسیدگی به امور فلسطین در اتحادیه عرب با هشدار درباره عواقب حمله رژیم صهیونیستی به نوارغزه تصریح کرد : تهدید اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالی برای انجام حمله گسترده و قریب الوقوع علیه نوارغزه بیانگر حماقت بسیار زیاد اسرائیل برای حمله به ملت فلسطین است.

" محمد صبیح " افزود: اسرائیل برنده این حمله نخواهد بود بلکه برعکس در صورت وقوع این حمله رژیم صهیونیستی یکی از بزرگترین طرف های متضرر در این حمله خواهد بود به ویژه که با توجه به محاصره ظالمانه نوارغزه، شاهدانی از موسسه های بین المللی تاکید دارند که اسرائیل در حال ارتکاب جنایت های جنگی و جنایت های ضد بشری است.

این مسئول اتحادیه عرب در ادامه این پرسش را مطرح کرد: آیا اسرائیل در نظر دارد دست به جنایتهای بیشتر از این بزند.

"محمد صبیح" خاطر نشان کرد: ما این تهدیدات را جدی می گیریم به ویژه که اسرائیل با توجه به انتخاباتی که درپیش دارد، انواع حد و حرمت ها را از بین می برد و ریختن خون فلسطینی ها را به منظور دستیابی به رای بیشتر مباح می داند.