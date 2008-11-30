276 زوج تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی به خانه بخت رفتند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم جشن تصریح کرد: لازمه پیوند ازدواج رفاقت، دوستی و مودت طرفین است.

سید صولت مرتضوی با اشاره به اینکه باید توقعات زوجین در شروع زندگی از یکدیگر کم شود، ادامه داد: ازدواج در واقع قبول عبودیت و پاسخ به نیازهای خدادادی افراد است.

استاندار خراسان جنوبی از مسئولان خواست شرایط لازم یک ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار را برای جوانان فراهم کنند.

وی در ادامه قول مساعد در خصوص ازدواج دختران در آستانه ازدواج بالای 40 سال تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) داد و گفت: به هر یک از دختران بالای سن 40 سال که ازدواج کنند 20 میلیون ریال وام قرض الحسنه داده می شود و برای همسران آنها نیز از سوی جهاد کشاورزی اشتغال زایی می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: این جشن با هدف فرهنگسازی در راستای ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار در سطح استان انجام می شود.

سید حبیب شکرابی اختصاص کمک هزینه ازدواج به 276 نوعروس تحت حمایت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 338 میلیون ریال و تعامل با خیرین و جلب مشارکت آنان در زمینه های ازدواج را از جمله مقدمات برگزاری این جشن ازدواج برشمرد.