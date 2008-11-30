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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۴:۰۶

276 زوج تحت حمایت کمیته امداد خراسان جنوبی به خانه بخت رفتند

بیرجند - خبرگزاری مهر: همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و فاطمه (س) 276 زوج تحت حمایت کمیته امداد مراسم ازدواج خود را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم جشن تصریح کرد: لازمه پیوند ازدواج رفاقت، دوستی و مودت طرفین است.

سید صولت مرتضوی با اشاره به اینکه باید توقعات زوجین در شروع زندگی از یکدیگر کم شود، ادامه داد: ازدواج در واقع قبول عبودیت و پاسخ به نیازهای خدادادی افراد است.

استاندار خراسان جنوبی از مسئولان خواست شرایط لازم یک ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار را برای جوانان فراهم کنند.

وی در ادامه قول مساعد در خصوص ازدواج دختران در آستانه ازدواج بالای 40 سال تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام(ره) داد و گفت: به هر یک از دختران بالای سن 40 سال که ازدواج کنند 20 میلیون ریال وام قرض الحسنه داده می شود و برای همسران آنها نیز از سوی جهاد کشاورزی اشتغال زایی می شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی نیز در این مراسم گفت: این جشن با هدف فرهنگسازی در راستای ازدواج آسان، آگاهانه و پایدار در سطح استان انجام می شود.

سید حبیب شکرابی اختصاص کمک هزینه ازدواج به 276 نوعروس تحت حمایت با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 338 میلیون ریال و تعامل با خیرین و جلب مشارکت آنان در زمینه های ازدواج را از جمله مقدمات برگزاری این جشن ازدواج برشمرد.

کد مطلب 792498

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