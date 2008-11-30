توقف پرسپولیس برابر صنایع طلایی سمنان در پایان نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های صنایع طلایی سمنان و پرسپولیس تهران برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه نخست دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که با قضاوت محمدحسین اسدی و در ورزشگاه تختی شهرسمنان برگزار شد، هادی نوروزی در دقیقه 3 تیم فوتبال پرسپولیس را پیش انداخت اما 2 دقیقه بعد حامد محمودی بازیکن تیم صنایع طلایی از روی یک ضربه ایستگاهی گل تساوی تیم میزبان را به ثمر رساند.

برنده دیدار تیم های صنایع طلایی سمنان و پرسپولیس تهران در مرحله یک هشتم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور به دیدار سپاهان اصفهان می رود.