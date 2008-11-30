بزرگداشت پل نیومن در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، نیومن در بیش از 60 فیلم سینمایی ظاهر شد و از شخصیتهای برجسته سینمای آمریکا بود که در فیلمهای "گربه روی شیروانی داغ"، "بوچ کسیدی و ساندس کید"، "نیش" و "بیلیاردباز" حضوری فوقالعاده داشت.
او سال 1986 برای بازی در فیلم سینمایی "رنگ پول" به کارگردانی مارتین اسکورسیزی جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را برد. نیومن علاوه بر فعالیتهای سینمایی با فروش محصولات غذایی 250 میلیون دلار به سازمانهای خیریه در جهان اهدا کرد.
وی برای "گربه روی شیروانی داغ"، "بیلیاردباز"، "هاد"، "لوک خوشدست"، "حکم" و "جادهای به پردیشن" نامزد دریافت اسکار شد و در نهایت سال 1968 یک اسکار افتخاری به خاطر "شرافت کاری و تعهد و پایبندی به حرفه" دریافت کرد.
قرار است تعدادی از فیلمهای این بازیگر برجسته در بیست و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر به نمایش درآید.
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