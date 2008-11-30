اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه بیست اعلام کرد این همایش با حضور صاحبنظران و کارشناسان و مشارکت آموزش پرورش منطقه یک برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای شرکت در آن به نشانی شهرری، میدان اول دولت‌آباد، بوستان مهران، کتابخانه شیخ صدوق (ره) مراجعه کنند.

ـ مسابقه حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم ویژه معلولان و کم‌توانان جسمی چهارشنبه 13 آذرماه در کتابخانه شیخ کلینی (ره) برگزار می‌شود. علاقمندان برای شرکت در این مسابقه به شهر ری، خیابان فدائیان اسلام، 45 متری شهر ری، نرسیده به اداره گذرنامه مراجعه کنند.

ـ نمایش "برگشتی در کار نیست" نوشته اریک برودل از دهم تا 12 آذرماه در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی فجر اجرا می‌شود. روابط عمومی مناطق 19 و 16 اعلام کرد علاقمندان می‌توانند برای تماشای نمایش به نشانی فلکه چهارم خزانه بخارایی، نبش خیابان جمشید مراجعه کنند.

ـ کارگاه شرح و تفسیر آیات نجومی قرآن در راستای شناخت و معرفی آیات قرآن کریم سه‌شنبه‌ها ساعت 16 در خانه فرهنگ کوشا با حضور استاد علیرضا ولی‌یاری برگزار می‌شود. علاقمندان می‌توانند برای شرکت در این کارگاه به نازی‌آباد، هزار دستگاه، خیابان کوشا مراجعه کنند.

ـ نشست "بهبود الگوی تغذیه خانواده" با هدف معرفی الگوی صحیح مصرف مواد غذایی خانواده سه‌شنبه 12 آذرماه ساعت 10 تا 12 در سالن سپیده فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود. علاقمندان برای شرکت در این نشست به بزرگراه شهید نواب صفوی، خیابان کمیل شرقی، واحد فرهنگی فرهنگسرای انقلاب مراجعه کنند.

ـ نمایشگاه خوشنویسی سوره آل عمران تا 18 آذرماه در نگارخانه آبی فرهنگسرای سالمند برپاست. این نمایشگاه شامل 35 تابلو از آثار خوشنویسی شمس‌الدین جزایری است. علاقمندان برای بازدید جز روزهای تعطیل ساعت 9 تا 18 به نگارخانه آبی در میدان امام حسین (ع)، خیابان 17 شهریور، خیابان خشکبارچی، بوستان خیام مراجعه کنند.