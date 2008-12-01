تدوین آیین نامه کمیسیون شتابگرها / صدور احکام اعضای کمیسیون شتابگرها

به گزارش خبرنگار مهر، منصور کبگانیان در پاسخ به خبرنگار مهر درباره وضعیت ساخت شتابگر در کشور افزود: در زمینه ساخت شتابگرها نیز با کشورهای عضو سزامی تعاملاتی داشتیم و به تازگی با سفری که به ژاپن داشتیم، متوجه توانایی بالای این کشور در زمینه شتابگرها شدیم. ژاپن نیز آماده مشاوره به ما در زمینه ساخت شتابگرها است.

وی اظهار داشت: آیین نامه کمیسیون شتابگرها نیز به زودی به امضای وزیر علوم خواهد رسید و احکام اعضای آنها نیز ابلاغ می شود و این کمیسیونها سیاستگذاری تمام انواع شتابگرها را بر عهده خواهند داشت.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی نیز پیش از این (مهر ماه) در گفتگو با مهر با تأکید بر سرمایه گذاری دولت بر روی شتابگرها، جزئیات و مراحل راه اندازی شتابگر ملی را تشریح کرد و درباره زمان آغاز فعالیتهای اجرایی برای ساخت شتابگر گفت: یک تا دو سال آینده باید طراحی و تربیت نیروی انسانی در زمینه شتابگر انجام شود.



دکتر جواد لاریجانی با بیان اینکه ساخت شتابگر دنباله دانش ذرات شتابگر است، افزود: پس از همکاری با "سرن"، پژوهشگاه دانشهای بنیادی شتابگر خطی را به عنوان نمونه در اصفهان ساخت و هم اکنون دو سال است که طرح تأسیس شتابگر در سطح ملی نیز به پژوهشگاه واگذار شده و وزیر علوم آن را ابلاغ کرده است.

وی اظهار داشت: پژوهشگاه در مراحل بررسیهای اولیه برای پروژه شتابگر ملی است و وزارت علوم و معاونت پژوهشی این وزارتخانه نیز توجه خوبی به این طرح دارند.

رئیس پژوهشگاه دانشهای بنیادی با تأکید بر اینکه دولت باید سرمایه گذاری بزرگی بر روی شتابگرها داشته باشد به مهر گفت: شتابگر ملی زمینه ای برای تابش ذرات مختلف و منبع نوری فراهم می کند و بسیار مدرن است.

وی ابراز امیدواری کرد: 7 تا 8 سال آینده 500 تا 600 پژوهشگر با کمک شتابگر مشغول به کار باشند.

رئیس آزمایشگاه "واندوگراف" پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای (وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران) نیز هفته گذشته در گفتگو با مهر از طراحی و ساخت شتابگر خطی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی خبر داده و اعلام کرده بود: دانشمندان هسته ای ایران در ساخت محفظه شتابگرها به موفقیت دست یافته اند.