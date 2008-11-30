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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

در گفتگو با مهر عنوان شد:

1800 سکه تقلبی در الیگودرز کشف شد

1800 سکه تقلبی در الیگودرز کشف شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان از کشف یک هزار و 800 سکه تقلبی در شهرستان الیگودرز خبر داد.

سرهنگ حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در این جریان کلاهبردارای که اقدام به کلاهبرداری 120 میلیون ریالی و فروش این تعداد سکه تقلبی کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تشریح چگونگی این رویداد، عنوان کرد: روز گذشته شخصی به نام "پرویز . ر" با مراجعه به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان الیگودرز اظهار داشت با پرداخت 120 میلیون ریال تعدادی سکه قلابی را از شخصی ناشناس خریداری کرده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس این گزارش ماموران پلیس آگاهی الیگودرز با انجام بررسی های لازم در این زمینه محل اختفای شخص ناشناس مورد نظر را شناسایی کردند.

هداوند یادآور شد: پس از مراجع به محل فردی به نام "حسین . ا" به اتهام کلاهبرداری با تشکیل پرونده به مراجع قضایی انتقال داده شد.

کد مطلب 792522

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