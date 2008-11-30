1800 سکه تقلبی در الیگودرز کشف شد

سرهنگ حمید هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد، اظهار داشت: در این جریان کلاهبردارای که اقدام به کلاهبرداری 120 میلیون ریالی و فروش این تعداد سکه تقلبی کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی با تشریح چگونگی این رویداد، عنوان کرد: روز گذشته شخصی به نام "پرویز . ر" با مراجعه به پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی شهرستان الیگودرز اظهار داشت با پرداخت 120 میلیون ریال تعدادی سکه قلابی را از شخصی ناشناس خریداری کرده است.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان ادامه داد: بر اساس این گزارش ماموران پلیس آگاهی الیگودرز با انجام بررسی های لازم در این زمینه محل اختفای شخص ناشناس مورد نظر را شناسایی کردند.

هداوند یادآور شد: پس از مراجع به محل فردی به نام "حسین . ا" به اتهام کلاهبرداری با تشکیل پرونده به مراجع قضایی انتقال داده شد.