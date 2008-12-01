موسیقیدان اراکی نشان اصالت یونسکو را دریافت کرد

علی شعبانی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این هنرمند اراکی با ساخت ساز کمانچه پشت مشبک نشان اصالت بین ‌المللی را دریافت کرد.

وی تصریح کرد: این ساز به عنوان جلوه ‌ای از افتخار هنری این مرز و بوم در موزه میراث فرهنگی بشری یونسکو نگهداری می شود.

شعبانی گفت: وحید کشاورز عضو کانون ساز‌سازان کشور است و حرفه خود را در محضر استادان هادی منتظری و کریم خوش ‌الحان و علی ‌اکبر شکارچی کسب کرده و ابداعاتی در ساخت انواع کمانچه پشت باز و پشت بسته ارائه کرد که مورد توجه بسیاری از استادان و علاقمندان به این ساز قرار گرفته است.

وی در ادامه از راه یابی سه گروه نمایشی استان مرکزی به بیستمین جشنواره تئاتر مناطق کشور خبر داد و افزود: نمایش مجلس شب زخمی به کارگردانی عباس سلطانی از اراک، ما داریم زندگی می ‌کنیم به کارگردانی میثم عبدی و مهدی سدهی از خمین و تنگنای خرابه به کارگردانی مهدی ذره از ساوه به جشنواره تئاتر مناطق کشور راه یافتند.

وی با اشاره به اینکه این سه نمایش در بیستمین جشنواره استانی حائز رتبه ‌های برتر شدند اظهار داشت: بیستمین جشنواره تئاتر مناطق کشور از 9 تا 13 آذر ماه سال جاری در تبریز در حال برگزاری است.