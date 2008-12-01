جزئیات ذخیره سازی کالاهای اساسی برای سال 88

مجید پارسانیا در گفتگو با مهر درباره ذخیره سازی کالاهای اساسی برای سال 88 گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران ذخیره سازی کالاهای اساسی برای سال 88 را طبق مصوبه دولت انجام می دهد.



معاون وزیر بازرگانی افزود: هم اکنون ذخیره سازی کالاهایی که تعهد دولتی بر روی خرید و نگهداری آنها برای سال آتی وجود دارد، شروع شده و بخشی از خرید این کالاها به اتمام رسیده و مابقی نیز بالای 80 درصد پیشرفت داشته است، به این معنا که ظرف ماههای باقیمانده از سال جاری خریدها نهایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: کالاهای تحت تعهد ما به طور مشخص برنج تنظیم بازار و برای مصارف خاص و نیز روغن خام است که مورد نیاز کشور می باشد. البته مفهوم خرید به معنای واردات نیست چراکه ممکن است کالایی خریداری شود ولی دوره حمل آن طولانی تر باشد تا سیلوهای کشور و انبارها به یک باره درگیر نشوند.

پارسانیا در توضیح این مطلب گفت: خریدهای ما مواد خوراکی هستند که هرچه زودتر واردات آنها صورت گیرد قطعا تاریخ مصرف کوتاهتری نیز خواهند داشت. همچنین از آنجایی که ما کالاها را برای مصرف در سال 88 ذخیره سازی می کنیم عمل واردات و حمل آنها به سمت کشور را اندکی به تعویق می اندازیم تا مشکلی پیش نیاید.

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: شرکت بازرگانی دولتی از 500 هزار تن روغن خام مورد نیاز سهم دولت، تاکنون 340 هزار تن را خرید کرده است، ضمن اینکه خرید برنج را نیز برای مصارف خاص تکمیل کرده ایم.