اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از 17 آذر به سردبیری و تهیه‌کنندگی حسین سلطانی و اجرای سعید پورمحمودی ساعت 24 از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه زنده "یک حرکت، هزار برکت" 11 آذر ساعت 16:05 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه به زندگی یک کارآفرین، موفقیت‌ها، شکست‌ها و تجارب او می‌پردازد.

ـ برنامه "عصر تجارت" 11 آذر ساعت 13:15 در رادیوتجارت به سیاست‌های پولی در اقتصادی اسلامی می‌پردازد. در این برنامه سرشار معاون اقتصادی آزاد کیش و شهیار نصابیان کارشناس اقتصادی حضور دارند.

ـ برنامه "صبح آمد" ساعت شش صبح از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه فردا 11 آذر به موضوع مشورت در معاملات اقتصادی می‌پردازد.

ـ برنامه "مدار تجارت" 11 آذر ساعت 14 در رادیو تجارت به صنعت طلا و جواهرات و استانداردسازی می‌پردازد.

ـ تبعیض اجتماعی بیماران مبتلا به ایدز محور گفتگوی برنامه "بحث روز" می‌شود. این برنامه 11 آذر ساعت 13:30 از رادیو تهران پخش می‌شود.