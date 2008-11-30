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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۱۰

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

گروه جوان و ورزش رادیو جوان با هدف پررنگتر کردن نقش آموزشی رادیو برای کنکوری‌ها به زودی برنامه "خط قرمز" را روی آنتن می‌برد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه از 17 آذر به سردبیری و تهیه‌کنندگی حسین سلطانی و اجرای سعید پورمحمودی ساعت 24 از شبکه رادیویی جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه زنده "یک حرکت، هزار برکت" 11 آذر ساعت 16:05 از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه به زندگی یک کارآفرین، موفقیت‌ها، شکست‌ها و تجارب او می‌پردازد.

ـ برنامه "عصر تجارت" 11 آذر ساعت 13:15 در رادیوتجارت به سیاست‌های پولی در اقتصادی اسلامی می‌پردازد. در این برنامه سرشار معاون اقتصادی آزاد کیش و شهیار نصابیان کارشناس اقتصادی حضور دارند.

ـ برنامه "صبح آمد" ساعت شش صبح از رادیو تجارت پخش می‌شود. این برنامه فردا 11 آذر به موضوع مشورت در معاملات اقتصادی می‌پردازد.

ـ برنامه "مدار تجارت" 11 آذر ساعت 14 در رادیو تجارت به صنعت طلا و جواهرات و استانداردسازی می‌پردازد.

ـ تبعیض اجتماعی بیماران مبتلا به ایدز محور گفتگوی برنامه "بحث روز" می‌شود. این برنامه 11 آذر ساعت 13:30 از رادیو تهران پخش می‌شود.

کد مطلب 792544

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