شوراي همكاري خليج فارس و اروپا در مورد مساله هسته اي ايران توافق كامل دارند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، 25 وزير امور خارجه عضو اتحاديه اروپايي پس از گسترش اتحاديه اروپا با وزيران امور خارجه شوراي همكاري خليج فارس به مدت دو روز براي بررسي موضوعات مهم گردهم مي آيند.

در اين نشست وزيران امور خارجه عربستان، كويت به عنوان رييس كنوني شوراي همكاري ، عمان و بحرين و معاون وزير امور خارجه قطر و امارات و عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس حضور دارند.

برنامه هاي اين نشست آكنده از موضوعات مهم است كه در راس همه آنها بررسي امكان دستيابي به توافقنامه اي براي تجارت آزاد ميان اروپا و كشورهاي عربي حوزه خليج فارس تا پيش از نوامبر آينده (آبان) است.

پيش از برگزاري اين نشست ، اجلاس كميته گفتگوي سياسي ميان طرفين اوايل ماه جاري برگزار شد كه سفير كويت در اتحاديه اروپايي و بلژيك رياست آن را برعهده داشت.

عبدالعزيز الشارخ به روزنامه الشرق الاوسط گفت كشورهاي عرب خليج (فارس) و اتحاديه اروپايي در مورد مسائلي همچون خاورميانه، مبارزه با تروريسم ، جلوگيري از گسترش سلاح هاي كشتار جمعي و تحولات پرونده هسته اي ايران و گفتگو ميان تمدن ها و مسائل حقوق بشر توافق كاملي دارند.

به گفته وي، توافق كاملي ميان اروپا و شوراي همكاري بر ضرورت ادامه گفتگوي فراگير با تهران با هدف تشويق اين كشور به سمت اعتدال و تعادل در تعامل با ديگران وجود دارد.

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