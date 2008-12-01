به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی و با فیلمنامه سعید شاهسواری برای پخش از شبکه یک تهیه می‌شود. میرباقری از نخستین فیلم سینمایی خود با شاهسواری همکاری داشته و این روند را در تلویزیون نیز حفظ کرده است.

"در میان سایه‌ها" درباره دختری جوان است که به یک دانشجوی تئاتر پیشنهاد می‌دهد نقشی واقعی در زندگی او بازی کند. عوامل فیلم عبارتند از امین جعفری تصویربردار، شاهسواری تدوینگر، الهام صالحی طراح گریم، محمدحسین شهباززاده مدیر تولید و کیوان جهانشاهی آهنگساز.

میرباقری این روزها سرگرم صداگذاری فیلم سینمایی "دوزخ، برزخ، بهشت" است که برخلاف برخی اخبار صداگذاری آن در حال انجام است و کیوان جهانشاهی برایش موسیقی می‌سازد. او قصد دارد نسخه اولیه فیلم را پیش از پایان پائیز در اختیار هیئت انتخاب جشنواره بگذارد.