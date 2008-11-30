برنامه وزارت نفت برای کاهش خام فروشی نفت

غلامحسین نوذری در گفتگو با مهر، ساخت 7 پالایشگاه جدید در کشور را از جمله برنامه های وزارت نفت در راستای کاهش خام فروشی نفت اعلام کرد و افزود: با بهره برداری از این طرحها تا پایان برنامه پنجم توسعه میزان خام فروشی نفت کشور به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه خوراک 5 پالایشگاه جدیدت خام و دو پالایشگاه دیگر مایعات گازی خواهد بود، اضافه کرد: تلاش وزارت نفت این است که با اجرای پروژه های اینچنینی خام فروشی نفت را به حداقل برساند.

وزیر نفت همچنین ادامه داد: قیمت نفت در بودجه سال آینده در دولت در حال بررسی است که پس از به نتیجه رسیدن اعلام خواهد شد.

نوذری بحران مالی کنونی جهان را در اجرای پروژه های صنعت نفت ایران بی تاثیر دانست و گفت: در حال حاضر دنیا با هزینه های بیشتر و قیمت انرژی بالاتر طرحهای تولیدی خود را انجام می دهد و بر همین اساس ایران نیز پروژه های توسعه ای خود را دنبال می کند.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت همچنین با تاکید بر اینکه برنامه ایران برای اکتشاف نفت در خزر کاملا مشخص است ، تصریح کرد: ظرفیت قابل قبولی با پتانسیل مناسب در این منطقه به ثبت رسیده است.

