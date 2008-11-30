همایش بزرگ دانش آموزی "ما می توانیم"در سطح ملی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مهدی امینی ظهر امروز در آیین اختتامیه همایش بزرگ دانش آموزی"ما می توانیم" که با حضور مسئولان استانی و کشوری در سالن نیلوفر شهرستان ارومیه برگزار شد افزود: برنامه های سازمان دانش آموزی در هفت برنامه و 29 فعالیت تعریف شده است و با توجه به برگزاری موفق همایش بزرگ دانش آموزی ما می توانیم که نخستین بار توسط مدیریت دانش آموزی استان آذربایجان غربی برگزار شد به عنوان سی ام برنامه مصوب شده است .

وی ادامه داد: این همایش به منظور ترغیب دانش آموزان به امر مطالعه و تحقیق در سطح کشور برگزار خواهد شد.

امینی با بیان اینکه دانش آموزان ونسل جوان کشور ظرفیت انجام کارهای بزرگ را دارند اضافه کرد: اگر زمینه مساعد فراهم شود دانش آموزان ظرفیت و توانایی انجام کارهای بزرگ را دارند.

وی عنوان کرد: امروز دانش آموزان کشور هم راستا با اهداف و آرمان های دانش آموزان در دوران دفاع مقدس در عرصه های پژوهشی و تحقیقاتی فعال شده اند .

امینی با اعلام اینکه ایران اسلامی به همت جوانان مستعد سرآمد دیگر کشورها شده است، یادآور شد: در حال حاضر دشمن برای دستیابی به اهداف خود به دنبال سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان و جوانان است که با هوشیاری جوانان ایران زمین توطئه های آنها نقش بر آب می شود.

وی دانش آموزان را به سوی تقوای الهی فراخواند و بیان داشت: اگر در کارها با نیت الهی وارد شوید و در انتخاب راه معرفت را سرلوحه کار خود قرار دهید به طور قطع به مسیر و هدف متعالی خواهید رسید.

رئیس سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم در این مراسم با اعلام اینکه دوران نوجوانی یکی از حساس ترین و سرنوشت سازترین دوران زندگی هر فرد است، اظهار داشت:اگر به درک درستی از این دوران دست یابید به راحتی می توانید به استعدادهای نهفته خود دست پیدا کنید.

احمدمحمودزاده در خصوص برگزاری همایش ما می توانیم گفت: همایش ما می توانیم در واقع فرصت بسیار مغتنمی است که دانش آموزان بتوانند ارزشها و سرمایه های وجودی خود را شناسایی کنند.

جعفر رجب زاده معاون پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز هدف از برگزاری این همایش را دعوت دانش آموزان به عرصه تفکر و پژوهش و ارائه ایده های نو برای جهانی شدن عنوان کرد.

محمود صفری دبیر این همایش نیز تصریح کرد: این همایش در راستای تحقق پیام رئیس جمهوری و با یک اقدام ابتکاری برای اولین بار در آذربایجان غربی اجرا شد.

وی افزود: این همایش با حضور فعال دانش آموزان در موضوعات ما مسلمانان و جهانی شدن، ما دانش آموزان و جهانی شدن و ما ایرانیان و جهانی شدن ترتیب یافت و آثار برگزیده به مناسبت گرامیداشت یکصد و نهمین سالگرد تولد امام خمینی (ره) از بین 400 اثر ارسال شده، 109 اثر در دو رشته متن کوتاه و وبلاگ نویسی انتخاب شد.

این مراسم با اهداء لوح تقدیر و جوایز به نفرات برگزیده به پایان رسید.

همایش ما می توانیم در 3 موضوع دانش آموزان و جهانی شدن، مسلمانان و جهانی شدن، ایرانیان و جهانی شدن به مدت سه روز در ارومیه برگزار شد.