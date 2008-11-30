ورود هیئت اعزامی رسانه های ایران به بروکسل

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، این گروه از خبرنگاران ایرانی که به دعوت کمیسیون اتحادیه اروپا و برنامه ریزی سفارت فرانسه در تهران به بروکسل سفر کرده اند ، قرار است دیدارهایی را در روزهای کاری این اتحادیه با مقام های اتحادیه اروپا در ساختمان اصلی آن در بروکسل داشته باشد.

مسئولین سفارت ایران در بروکسل با تلاش صمیمانه ای در بدو ورود 14 خبرنگار کشورمان وظیفه جایجایی و اسکان آنها را در یکی از هتل های این شهر که پیشتر از سوی مقامهای اتحادیه رزرو شده بودند برعهده داشتند.

پس از استقرار خبرنگاران در هتل، افرادی از این اتحادیه برای بازدید از محل حضور خبرنگاران به هتل آمدند که "برانکا کوستوسکا" و"آلکساندرا لوبوا" از جمله این افراد بودند که از مرکز روزنامه نگاری اتحادیه اروپا آمده بودند.

برانکا کوستوسکا به عنوان مدیر پروژه های مرکز روزنامه نگاری اتحادیه اروپا، سفر روزنامه نگاران ایرانی را به این اتحادیه یکی از مهمترین پروژه ها توصیف و از ابراز علاقه مدیران این اتحادیه برای دیدار با این گروه و فشرده بودن برنامه ها سخن به میان آورد.

خبرنگاران خبرگزاری های مهر، ایلنا، ایسنا، فارس و روزنامه های تهران تایمز، ایران، اعتماد، رسالت، کارگزاران، جام جم، همشهری، اعتماد ملی، اطلاعات و سیاست روز در این سفر برای پوشش اخبار حضور دارند.

گروه اعزامی رسانه های ایران فردا دوشنبه ساعت 9 صبح به وقت محلی ازمرکز روزنامه نگاری اتحادیه دیدار و با همتایان خود گفتگو خواهند کرد.

