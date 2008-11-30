دیدار تیم های فوتبال شهرداری یاسوج - پاس همدان لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور قرار بود از ساعت 14:15 امروز در ورزشگاه تختی یاسوج برگزار شود که به علت شرایط نامساعد جوی لغو شد.

براساس قوانین فدراسیون فوتبال تیم مهمان باید 24 ساعت در شهر برگزاری بازی حضور داشته باشد و در صورت مساعد شدن شرایط جوی، مسابقه با یک روز تاخیر برگزار شود اما مسئولان باشگاه پاس در تلاشند تا برگزاری این مسابقه را به روزهای آتی موکول کنند.

از آنجائیکه تیم فوتبال پاس باید روز پنجشنبه هفته جاری (14/9/87) در ورزشگاه عضدی رشت مقابل داماش گیلان صف آرایی کند، مسئولان این باشگاه از فدراسیون فوتبال درخواست کرده‌اند تا بازی آنها مقابل شهرداری یاسوج را به تعویق بیاندازند تا با تمام قوا در مسابقات لیگ به میدان بروند.