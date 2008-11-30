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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

مرحله یک شانزدهم جام حذفی/

دیدار تیم های فوتبال شهرداری یاسوج - پاس همدان لغو شد

دیدار تیم های فوتبال شهرداری یاسوج - پاس همدان لغو شد

بارش شدید باران در شهر یاسوج و شرایط نامساعد زمین چمن ورزشگاه تختی این شهر باعث لغو دیدار تیم‌های فوتبال شهرداری یاسوج و پاس همدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این بازی در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور قرار بود از ساعت 14:15 امروز در ورزشگاه تختی یاسوج برگزار شود که به علت شرایط نامساعد جوی لغو شد.

براساس قوانین فدراسیون فوتبال تیم مهمان باید 24 ساعت در شهر برگزاری بازی حضور داشته باشد و در صورت مساعد شدن شرایط جوی، مسابقه با یک روز تاخیر برگزار شود اما مسئولان باشگاه پاس در تلاشند تا برگزاری این مسابقه را به روزهای آتی موکول کنند.

از آنجائیکه تیم فوتبال پاس باید روز پنجشنبه هفته جاری (14/9/87) در ورزشگاه عضدی رشت مقابل داماش گیلان صف آرایی کند، مسئولان این باشگاه از فدراسیون فوتبال درخواست کرده‌اند تا بازی آنها مقابل شهرداری یاسوج را به تعویق بیاندازند تا با تمام قوا در مسابقات لیگ به میدان بروند.

کد مطلب 792575

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