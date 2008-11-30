اقتدار لبنان مرهون مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی النشره،" طلال ارسلان" وزیر جوانان و ورزش لبنان در سخنانی با تاکید بر اینکه قوت و قدرت لبنان مرهون مقاومت است، گفت : گروه های مقاومت طرح خاورمیانه جدید را به شکست کشاندند.

طلال ارسلان که به کوبا سفر کرده خاطرنشان کرد: منطق جلوگیری، پایداری و مقابله، قدرت خود را به اثبات رساند و همچنین ثابت کرد که تنها گزینه برای حفظ امت عرب در مقابله با طمع صهیونیستها به شمار می رود.

وی درادامه با تمجید از مقاومت در لبنان، عراق و فلسطین تصریح کرد: زمان شکستها رخت بربسته است و دیگر بازگشت نخواهد داشت و ما در حال حاضر شاهد زمان جدیدی از پیروزی ها هستیم که مقاومت در لبنان، فلسطین و عراق مسبب آن بودند.

وزیر جوانان لبنان تاکید کرد: ما بیش از هر زمان دیگری بر پایبندی مان بر گزینه مقاومت و سلاح آن تاکید داریم.

وزیر کابینه فواد سنیوره همچنین با اشاره به روند خوبی که تحولات لبنان درپیش گرفته است، خاطرنشان کرد: لبنانی ها بر یکپارچگی ملی و تاسیس کشوری قوی و قدرتمند و عادلانه متعهد هستند.