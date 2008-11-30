هجدهمین جشنواره تئاتر خراسان رضوی در نیشابور برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمد مهدی خاتمی ظهر امروز در نشستی خبری در جمع خبرنگاران در محل کانون هنرمندان استان گفت: آخرین دوره جشنواره تاتر استان در سال 84 بر گزار شد که امسال بعد از گذشت سه سال هجدهمین دوره آن برای شناختن نمایش های برتر در شهر نیشابور برگزار می شود.

وی گفت: در سالهای گذشته که این جشنواره برگزار نمی شد برای راهیابی نمایش های برتر به جشنواره تاتر فجر، نمایش ها و تاترهای استان بازبینی می شد و تئاتر برتر انتخاب و به تاتر فجر راه می یافت، اما امسال به دلیل درخواست زیاد هنرمندان و مردم هجدهمین جشنواره تاتر انسانی برگزار می شود.

محمد مهدی خاتمی اظهار داشت: طی فراخوانی که از انجمن نمایش استان به شهرستانها اعلام شده است تعداد 89 متن از سراسر استان به دبیرخانه این جشنواره رسید که از مجموع این متون حدود 56 طرح و متن انتخاب شد که حدود 75 متن نمایش صحنه ای که 37 متن از شهرستان ها و 38 متن از مشهد است.

وی ادامه داد: از مجموع طرحهای انتخاب شده 46 تئاتر و نمایش صحنه ای و حدود 10 تئاتر خیابانی است.

وی تئاترهای خونجیلینگ از سبزوار، تله موش پرنسی از مشهد، بگذار در حوالی خیانت پرسه بزنم از مشهد، اکتشافات از رشتخوار، ما کجا مانده ایم از مشهد، یک توده هوای پرفشار از مشهد، چل بتیو از تربت حیدریه، خرملگی از مشهد، خیال روی خنجر از تربت حیدریه و شب زدگان از مشهد را از تئاترهای پخش صحنه ای در استان عنوان کرد.

محمد مهدی خاتمی تصریح کرد: نمایشهای قلقلک، شرق تا آخر فندک آخر و گفته های پاریس، چهار نمایش پذیرفته شده در بخش خیابانی است که در پارک ها برای عموم مردم برگزار می شود.

وی گفت: این جشنواره از 18 آذرماه سال جاری در سه سالن و سه ساعت مختلف تا 21 آذرماه در شهرستان نیشابور برگزار می شود که آثار منتخب به جشنواره منطقه ای سمنان راه خواهند یافت.

وی با اشاره به این مطلب که در سال 86، 200 شب اجرای نمایش عمومی داشته ایم، افزود: متاسفانه در سال 87 به دلیل کمبود بودجه و به دلیل عمل نکردن تهران به وعده های خود از اول سال تاکنون فقط یک شب اجرای نمایش داشته ایم.

مدیر انجمن تئاتر استان اظهار داشت: با توجه به دلیل اینکه مشهد و استان خراسان رضوی قطب تئاتر کشور است، اما بدلیل اعتبار ناچیز و تبعیضی که بین تئاتر تهران و شهرستان است لطمه بزرگی به تئاتر این استان وارد شده است.

وی تصریح کرد: امسال این جشنواره از تنوع خاصی برخوردار است زیرا نمایش هایی با موضوعات مختلف دینی، اجتماعی، کمدی، عرفانی و دفاع مقدس حضوردارند.