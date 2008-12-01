حمیدرضا قبادی مشاور اجرایی معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر با موفق ارزیابی کردن فاز نخست طرح کتابخانه باز در کشور گفت: کتابخانه باز یکی از روشهای توسعه کتابخوانی و بحث کتاب در دسترس است که طرح آن چندی پیش در معاونت فرهنگی تصویب و توسط یکی از موسسات فرهنگی با نام "راه امام (ره)" اجرایی شد و گزارش آن را نیز دریافت کردیم که به نظر ما عملکرد موفقی داشته و اهداف اولیه ما در این فاز تامین شده است.
وی افزود: کار تدوین دستورالعملها و شارژ کتاب در این طرح توسط معاونت فرهنگی وزارتخانه و امور اجرایی مربوط به آن نیز توسط موسسه مذکور پیگیری و پیاده سازی شد.
قبادی با اشاره به راهاندازی 120 کتابخانه باز اضافه کرد: این کتابخانهها به پیشنهاد موسسه مجری طرح و استقبال تعدادی از مراکز در برخی میادین، کارخانهها و موسسات اجرا شد که با استقبال مناسب مراجعان همراه بوده است.
مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد از شارژ مستمر کتابخانههای باز خبر داد و گفت: پس از مطالعه کتابهای قبلی توسط اعضا، این کتابخانهها به آنها هدیه میشود و کتابخانههای مذکور با منابع جدید مجدداً شارژ میشوند.
وی با تاکید بر الگوبرداری از این طرح در دیگر دستگاههای متولی امر کتابخوانی افزود: این طرح الگوی موفقی را برای اجرا در سراسر کشور به ما میدهد چرا که هزینههایی از جمله دستمزد عوامل انسانی مانند نیروهای کتابدار حذف میشود. دیگر اینکه اجرای آن فضای گستردهای نیاز ندارد و مزیت دیگر آن هم به روز شدن مستمر منابع و کتابها و کاربردی بودن آنهاست.
قبادی از تهیه طرح راهاندازی 2000 کتابخانه باز توسط کانونهای فرهنگی هنری مساجد خبر داد و گفت: بحث راهاندازی این تعداد کتابخانه در مساجد کشور نهایی شده و امیداوریم به زودی راهاندازی این کتابخانهها اجرایی شود. ما برای اجرای سراسری این طرح برنامهریزی کردهایم که با استقبال برخی نهادها هم مواجه شده است. اداره کل ارشاد مازندران نیز آمادگیش را برای اجرای این طرح اعلام کرده است.
این مقام مسئول در وزارت ارشاد اضافه کرد: بنای وزارتخانه بر ادامه طرح و جذب اعتبار برای آن است و امیدواریم بتوانیم با برنامهریزی لازم آن را در نقاط محروم کشور هم اجرا کنیم.
با پایان فاز نخست این طرح 120 کتابخانه باز در مراکز مختلف صنعتی و فرهنگی کشور راهاندازی شده است.
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