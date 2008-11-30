اسب برنز جشنواره استکهلم از آن "رود یخزده" شد

به گزارش خبرنگار مهر، سایت رسمی جشنواره اعلام کرد این فیلم به کارگردانی کورتنی هانت پارسال نیز جایزه بزرگ هیئت داوران بخش مسابقه داستانی ویژه فیلم‌های آمریکایی جشنواره فیلم ساندنس را از آن خود کرد.

هیئت داوران جایزه بهترین فیلم اول جشنواره استکهلم را به "گرسنگی" استیو مک‌کوئین اعطا کرد که شش هفته آخر زندگی بابی سندز مبارز ارتش جمهوریخواه ایرلند را تصویر می‌کند. مایکل فاسبندر بازیگر این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر مرد را برد.

در بخش بهترین فیلم اول "جانی مد داگ" به کارگردانی ژان ـ استفان سوور فیلمساز فرانسوی مورد تقدیر قرار گرفت. زوزانا بیدوفسکا برای "معلم روستا" برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. این فیلم جایزه بهترین فیلمبرداری جشنواره را نیز دریافت کرد.

جایزه بهترین فیلمنامه به اریک همندورف و روبن اوستلاند برای "غیر ارادی" رسید که جایزه فیلم منتخب تماشاگران را هم برد. "دریافت و ذخیره نانسی" جایزه بهترین موسیقی را گرفت و فیلم بریتانیایی "چیزهای بهتر" دوئین هاپکینز برنده جایزه فیپرشی شد.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم استکهلم از 20 نوامبر با "کشتی‌گیر" دارن آرونوفسکی آغاز ‌شد و 30 نوامبر با نمایش رومانس حماسی "استرالیا" ساخته باز لورمن با بازی نیکول کیدمن و هیو جکمن به پایان ‌رسید.

امسال 20 فیلم در بخش مسابقه بین‌الملل جشنواره استکهلم برای دریافت جایزه اسب برنز رقابت کردند. بیش از 170 فیلم از 40 کشور در 11 روز جشنواره به نمایش درآمد. این دوره به سیدنی پولاک خالق فیلم‌هایی چون "توتسی" و "از آفریقا" تقدیم شده بود.