ازدواج دانشجویی در دانشگاه پیام نور لرستان 20 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، مجید جاوری ظهر امروز در مراسم ازدواج دانشجویی دانشجویان این دانشگاه اظهار داشت: بیشترین تعداد ازدواج های دانشجویی در سالجاری مربوط به مرکز دانشگاه پیام نور در شهرستان پلدختر بوده است.

وی تصریح کرد: ازدواج سنتی پسندیده است که باید در بحث فرهنگ سازی پیرامون برنامه ریزی بیشتری صورت گیرد.

رئیس دانشگاه پیام نور استان لرستان با بیان اینکه ازدواج های دانشجویی فرهنگ غلط امروزی در بحث تجمل گرایی را از بین می برد، بیان داشت: امروز همزمان با روز پیوند آسمانی امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) 167 زوج از 9 مرکز دانشگاه پیام نور در این استان ازدواج خود را جشن گرفتند.

وی با اشاره به هدایای مقام معظم رهبری به زوج های دانشجو، یادآور شد: هدایای دفتر مقام معظم رهبری به زوج هایی که کمترین مهریه را دارند اهدا می شود.

جاوری همچنین به اهدا 20 فقره وام ازدواج 5 میلیون ریالی از سوی موسسه مالی و اعتباری مهر به دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و بیان داشت: بسیج دانشجویی نیز برای همه زوج های دانشجویان وام 5 میلیون ریالی در نظر گرفته است.