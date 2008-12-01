هدف شعر اجتماعی رعایت عفاف در کلام است

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر کنگره شعر اجتماعی که در دانشگاه تربیت معلم برگزار شد گفت: در ادبیات برای بیان حس و هر مضمونی باید از واژه درست و مناسب استفاده کنیم که از این موضوع به عنوان "عفاف در کلام" تعبیر می‌شود.

وی با اشاره به اشعار امام حسین(ع) گفت: در شعرعاشقانه‌ای که امام حسین برای همسرش سروده است به وضوح شاهد مقوله عفاف در بیان و اندیشه هستیم. نوع بیان این امام حتی در شعرهای عاشقانه باید سرمشقی برای ما باشد.

دبیر کتاب سال دفاع مقدس در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به دنیای پرتلاطم امروز گفت: ما ایرانیها از خصلت و ویژگی خاصی برای ساختن لطیفه‌های تند برخوردار هستیم. بیشتر این لطیفه‌ها همچون پیکانی تیز به سمت گروهی خاص نشانه می‌رود و آنها را می‌آزارد.

سنگری ادامه داد: ما همواره باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم که با همه ارزشهایی که عفاف در ظاهر و پوشش دارد عفاف کلام نیز از ارزش خاص و منحصر به فردی برخوردار است.

این مولف کتابهای درسی در پایان سخنانش یادآور شد: همانگونه که بارها در دین و ادبیات ما به پاکدامنی و عفاف توصیه شده باید با عفاف در کلام از به کارگیری لطیفه‌های متدوال پرهیز کرد و فرهنگ عفاف را در کل زندگی به کار بست.

در ادامه مجری جلسه گفت: تاکنون دبیرخانه کنگره شعر اجتماعی زمینه برگزاری 5 همایش سراسری در شهرهای کرمان، بوشهر، خوزستان، فارس و تهران را فراهم کرده ‌است و هدف از برگزاری این کنگره‌ها نزدیک کردن شعر اجتماعی به فرهنگ مردم است که در این راه نیروی انتظامی پیشقدم شده ‌است.