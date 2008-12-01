به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش ناصر گلباز مجری طرح در گفتگویی با خبرنگار مهر با اعلام توقف فعالیت این بانک اطلاعاتی به دلیل مشکلات مالی نسبت به "توقف کامل طرح" ابراز نگرانی کرد.

وی گفت: انجام کارهای مربوط به فهرستهای نسخ خطی خارج از کشور از جمله هند و پاکستان با نسخه‌های داخل کشور متفاوت است و نیاز به حمایت بیشتری دارد که متاسفانه تمامی این حمایتها از مرداد ماه به این طرف که بانک اطلاعات نسخ خطی با هیاهوی بسیار رونمایی شد قطع شده است.

حبیب الله عظیمی معاون کتابخانه ملی - یکی از مراکز حامی مالی این طرح - نیز در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به خروج موسسه خانه کتاب از طرح ، آمادگی کتابخانه ملی را برای حمایت از طرح و راه اندازی مجدد آن اعلام و در عین حال این حمایت را به دلیل نبود اعتبار کافی در بودجه سال جاری کتابخانه ملی به سال آینده موکول کرد.

ناصر گلباز مجری طرح بانک اطلاعات نسخ خطی جهان در ایران گفت: مطابق اساسنامه خانه کتاب یکی از وظایف اصلی این موسسه اطلاع رسانی در حوزه کتاب از جمله کتب خطی و چاپ سنگی است. حمایت از طرح هم در زمان مهدی جهرمی - مدیرعامل خانه کتاب - کلید خورد اما با تغییر دوره و جایگزینی شجاعی به جای وی این حمایت کمرنگ و در نهایت قطع شد.

وی اظهار داشت : بر اساس اطلاعات من که در 5 ماه اخیر با دو مرکز حامی - کتابخانه ملی و خانه کتاب - در ارتباط بوده‌ام با ورود جدی کتابخانه ملی به طرح ، معاون فرهنگی ارشاد دستور خروج موسسه خانه کتاب را از آن صادر کرد.

تلاش خبرنگار مهر برای گفتگو با معاون فرهنگی وزارت ارشاد و مدیرعامل خانه کتاب به جایی نرسید اما حمیدرضا قبادی مشاور اجرایی وی در این‌باره به مهر گفت: موسسه خانه کتاب متولی این طرح است و فکر می کنم مشکل به وجود آمده خیلی حاد نباشد و معضلی جدی در این باره مطرح نیست.

وی افزود: تا جایی که من می‌دانم مشکل به مالکیت معنوی و مادی اطلاعات این بانک بر می‌گردد و بحث در این است که این مالکیت از آن چه شخص یا موسسه ای باشد.

با این حال قبادی درباره شیوه همکاری مجدد وزارت ارشاد با این بانک اطلاعاتی برای راه اندازی مجدد آن توضیحی نداد.

نخسین بانک اطلاعاتی نسخ خطی جهان در ایران مرداد ماه امسال به طور مشترک و همزمان در موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. بانک اطلاعاتی مذکور نتیجه تلاش 9 ساله ناصر گلباز است که با همکاری دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد، مرکز پژوهشی میراث مکتوب و موسسه خانه کتاب و کتابخانه ملی اطلاعات فهارس نسخ خطی جهان را جمع آوری کرده است.

تا کنون 280 هزار رکورد که هر کدام از آنها بیش از دو میلیون "فیلد" را در خود جای داده در این بانک اطلاعاتی به ثبت رسیده و با استفاده از آن می‌توان پی‌برد که کدام نسخه خطی در کدام شهر یا روستای کشور وجود دارد و از این طریق به اطلاعات موجود در آن دسترسی پیدا کرد.

در این بانک اطلاعاتی که نشانی اینترنتی آن www.aghabozorg.ir است امکان جستجو در مشخصه‌های کتابشناسی و نسخه شناسی به صورت مجزا و نیز قابلیت دسترسی به اطلاعات نسخ خطی موجود در کتابخانه‌های آمریکای شمالی، اروپا، شبه قاره، جهان عرب و آسیا فراهم شده ‌‌است.