مرحله یک شانزدهم جام حذفی/ پیکان حذف شد/ صعود راه آهن، استقلال اهواز و فولادخوزستان

مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های جام حذفی باشگاه های کشور با صعود استقلال اهواز، فولادخوزستان و راه آهن و حذف زودهنگام پیکان پیگیری شد.