پیکان حذف شد/ صعود راه آهن، استقلال اهواز و فولادخوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور امروز با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد که نتایج نهایی این مسابقات به شرح زیر است:
* پیکان قزوین صفر - تراکتورسازی تبریز یک
گل: داسیلوا(35) برای تراکتورسازی
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها به دیدار استیل آذین می رود که میزبان این مسابقه با قرعه کشی مشخص خواهد شد.
* راه آهن شهرری 3 - پتروشیمی تبریز یک
گل ها: رضا نورمحمدی(35)، محسن میرابی(73) و سهراب انتظاری(80) برای راه آهن - احمد تقی پور(63) برای پتروشیمی
تیم فوتبال راه آهن شهری در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها با برنده دیدار برق شیراز و نساجی مازندران دیدار می کند.
* استقلال اهواز یک - نفت تهران صفر
گل: احمد بوعذار(56) برای استقلال اهواز
* شهرداری بندرعباس یک(3) - فولاد خوزستان یک(4)
گل: بهروز شفاهی(54) برای شهرداری بندرعباس - سهراب بختیاری زاده (6+90) برای فولاد
تیم فوتبال فولاد خوزستان در ضربات پنالتی با نتیجه 4 بر 3 و در مجموع 5 بر 4 از سد شهرداری بندرعباس گذشت تا در مرحله یک هشتم نهایی این رقابتها برابر استقلال اهواز قرار بگیرد.
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