برای ماندن در لیگ برتر فوتسال تلاش می کنیم

آرش صالحی در گفتگو با مهر اظهار داشت: به دلیل اینکه تیم فوتسال در بازی های اول فصل با تیمهای بزرگ بازی کرد و امتیاز این بازی ها را واگذار کرد به شکست عادت کرد که با پیروزی مفابل حفاری خوزستان امیدواریم این روند تغییر کند.

وی گفت: امتیاز تیمها در پایین جدول به هم نزدیک است و تیم اشکان کرمان می تواند با کسب چند پیروزی متوالی خود را از قعر جول بالا بکشد که به این مسئله بسیار امیدوار هستیم.

صالحی افزود: جدا شدن مربی سابق تیم هر چند که با تصمیم خود ایشان انجام شد اما شک مثبتی به بازیکنان وارد کرد و بازیکنان بازیهای آینده را با انگیزه و جدیت بیشتر دنبال می کنند.

مدیر تیم فوتسال اشکان کرمان عنوان کرد: بازیهای آینده اکثرا با تیمهایی انجام می شود که جزو تیمهای ضعیف لیگ برتر فوتسال هستند و می توان با کسب چند پیروزی امتیازات لازم برای ماندن در لیگ برتر را بدست اورد اما در صورتی که به لیگ دسته پایین تر هم سقوط کنیم با برنامه ریزی جدید و یک تیم قوی دوباره به لیگ برتر فوتسال باز خواهیم گشت.

وی گفت: هم اکنون مشکل مالی در تیم وجود ندارد و بازیکنان باید با همکاری با کادر جدید فقط به کسب امتیاز بیندیشند.