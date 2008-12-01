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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۹:۳۳

گرانترین کتاب جهان در نیویورک به نمایش درمی‌آید

گرانترین کتاب جهان در نیویورک به نمایش درمی‌آید

یکى از 99 نسخه منحصر به فرد کتاب میکل‌آنژ موسوم به "لا دوتا مانو" که قیمت آن بیش از 100 هزار یورو برآورد مى‌شود پس‌فردا در کتابخانه عمومى نیویورک به نمایش در مى‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که 24 کیلوگرم وزن دارد از دوم تا هشتم دسامبر (12 تا 18 آذر) در کتابخانه عمومى نیویورک به نمایش درمی‌آید.

این اثر میکل‌آنژ به دلایلی از جمله نوع چاپ آن که با بهره‌گیری از مرمر شکل گرفته، اندازه طبیعی و واقعی نقاشیها بر سطوح برجسته و ظرافتهای آن از ارزش بالایی برخوردار است.

نسخه اصلی این کتاب به کتابخانه عمومى نیویورک اهدا شده است اما تا کنون بیش از 20 نسخه دیگر که از روی نسخه اصلی ساخته شده به فروش رسیده است.

ساخت هر نسخه از این کتاب که توسط انتشارات "کارتیه دل گاردا د ریوا دل گاردا" و با استفاده از مهارت صنعتگران ایتالیایى ساخته می‌شود 6 ماه طول مى‌کشد و هر ورق آن 200 گرم وزن دارد.

در این کتاب علاوه بر نقاشی معروف "فرشته پله‌ها" اثر میکل‌آنژ بخشی از نگارگری او از سقف محراب سن ستین، تعدادی از اشعارش به همراه متونى از یکى از نخستین تاریخ نگاران هنر به نام "جیورجیو واسارى" (1511 – 1574 ) نیز به چشم مى‌خورد.

کد مطلب 792630

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