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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۱۶:۲۰

اهدای هزار جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: در هشت ماهه نخست امسال بیش از یک هزار و 278 سری جهیزیه و هدیه ازدواج با صرف اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و 204 میلیون ریال به نوعروسان و جوانان در شرف ازدواج در سطح استان مرکزی اهدا شده است.

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: همچنین به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه (س) 652 سری جهیزیه و هدیه ازدواج به جوانان و نوعروسان تحت حمایت و غیرتحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی اهدا شد.

وی اضافه کرد: برای این تعداد جهیزیه و هدیه ازدواج اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 780 میلیون ریال به نوعروسان و جوانان در شرف ازدواج هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه به منظور تهیه لوازم مورد نیاز جهیزیه به هر یک از نوعروسان تحت حمایت، بن نقدی به مبلغ پنج میلیون ریال پرداخت شده است اضافه کرد: همچنین برای افراد غیرتحت حمایت نیز بن نقدی دو میلیون ریال و به هر یک از جوانان در شرف ازدواج هدیه ای به ارزش یک میلیون و 500 هزار ریال اعطا شده است.

وی در ادامه گفت: در سال جاری بیش از 150 میلیون ریال از سوی مردم خیر استان به منظور مشارکت در این سنت حسنه اختصاص یافته است.

کد مطلب 792636

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