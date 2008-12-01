دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت پوشش بیمه حوادث قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارداد بیمه حوادث میان مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شرکت بیمه کارآفرین منعقد شده و دانشجویان و دستیاران با همراه داشتن کارت دانشجویی می توانند جهت دریافت کارت بیمه و راهنمای استفاده از آن به معاونت دانشجویی فرهنگی محل تحصیل خود مراجعه کنند.

حوادث مشمول بیمه حوادث شامل حوادث رانندگی به اشکال مختلف (پیاده، سرنشین خودرو، راننده خودرو دارای گواهینامه متناسب با خودرو)، زلزله، مسمومیتها (غذایی یا دارویی) غیر عمدی، سقوط از ارتفاع یا به زمین خوردن، برخورد جسم خارجی، آتش سوزی، سوختگی ها، انواع شکستگی ها، پارگی تاندون، دررفتگی ها و... در اثر حوادث ورزشی غیر حرفه ای است.

غرامت فوت ناشی از حوادث به میزان 15 میلیون ریال، غرامت نقص عضو دائم (جزئی و کلی) ناشی از حوادث حداکثر به میزان 12 میلیون ریال و هزینه های پزشکی ناشی از حوادث حداکثر تا مبلغ 7 میلیون ریال هم از غرامت های ناشی از حوادث هستند.