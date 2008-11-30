شاخص بورس امروز کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل قیمت در پایان معاملات روی عدد 9 هزار و 490 متوقف شد که نسبت به آخرین روز ‏معاملاتی قبل از آن 95/57 واحد کاهش داشت. شاخص بازار اول با 28/60 واحد کاهش به هفت هزار و 911 واحد رسید. شاخص بازار دوم با 54/3 واحد افزایش در پایان معاملات روی عدد 12 هزار و 843 واحد متوقف شد. شاخص ‏صنعت هم با 12/42 واحد کاهش عدد هفت هزار و 415 را تجربه کرد‏‎.

امروز سایپا با دو میلیون و 870 هزار سهم بیشترین متقاضیان خرید را به خود اختصاص داد. همچنین آلومتک با 579 هزار سهم، مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران با یک میلیون و 991 هزار سهم، ایران خودرو با یک میلیون و 323 هزار سهم، گروه صنعتی بوتان با 328 هزار سهم، رایان سایپا با 368 هزار سهم، بهنوش ایران با 71 هزار سهم، کاشی سعدی با 579 هزار سهم، آلومینیوم ایران با 47 هزار سهم و سرمایه‌گذاری توسعه ملی با 659 هزار سهم بیشترین متقاضی خرید را داشتند.

در مقابل مدیریت سرمایه‌گذاری امید با 33 میلیون و 832 هزار سهم در صدر جدول بهترین تقاضاهای فروش قرار گرفت. همچنین سنگ‌آهن گل‌گهر با بیش از هشت میلیون سهم، معدنی وصنعتی چادرملو با بیش از 14 میلیون سهم، فولاد مبارکه اصفهان با 19 میلیون و 742 هزار سهم، سرمایه‌گذاری توسعه معادن وفلزات با 11 میلیون و 218 هزار سهم، پتروشیمی خارک با سه میلیون و 371 هزار سهم، پالایش نفت اصفهان با هشت میلیون و 7 هزار سهم، ملی صنایع مس ایران با 4 میلیون و 997 هزار سهم و کنتورسازی ایران با دو میلیون و 140 هزار سهم بیشترین متقاضی فروش را در بازار به خود اختصاص دادند.

امروز پالایش نفت اصفهان با 09/11 واحد، گل‌گهر با 65/9 واحد، بانک پارسیان با 29/7 واحدو پتروشیمی خارک با 88/6 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص داشتند.

در معاملات امروز بازار سهام، حق‌تقدم رایان سایپا، حق‌تقدم موتوژن، دشت مرغاب، آلومتک، گروه صنعتی بوتان، نیروترانس، سرماآفرین، چینی ایران، خدمات انفورماتیک و کالسیمین بیشترین افزایش قیمت را میان سایر شرکت‌های بورسی تجربه کردند. در مقابل حق‌تقدم مجتمع فولادخراسان، حق‌تقدم تولی پرس، نفت بهران، آلومراد، پالایش نفت اصفهان، سرمایه‌گذاری صنعت بیمه، داروسازی زهراوی، فولادخوزستان، سنگ‌آهن گل‌گهر و پتروشیمی خارک بیشترین کاهش قیمت را داشتند.