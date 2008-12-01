تصویب برنامه راهبردی رشته های تخصصی پزشکی/ ایجاد فلوشیپ روانپزشکی نظامی

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه آموزشی و استاندارد چند رشته دیگر تخصصی در آخرین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی تصویب شد.

وی با اشاره به این برنامه های جدید از تنفیذ و تصویب برنامه آموزشی و استاندارد رشته های طب اورژانس، ارتوپدی، پزشکی هسته ای، پزشکی ورزشی و جراحی اعصاب خبر داد و گفت: ضوابط آموزشی و استاندارد آموزشی بیماریهای کودکان و پزشکی قانونی نیز به تصویب رسید.

ایجاد دوره تکمیلی تخصصی روانپزشکی نظامی

محققی یادآور شد: ایجاد دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) روانپزشکی نظامی به تصویب رسید و در همین زمینه تدوین چارچوب دوره فوق تخصصی بالینی و تعیین ضوابط استاندارد آن در دستور کار نشست آتی قرار گرفت.

تصویب برنامه های راهبردی رشته های تخصصی

وی اضافه کرد: برنامه های راهبردی رشته های تخصصی رادیولوژی، بیماریهای قلب و عروق، روماتولوژی، گوارش بالغین، گوارش اطفال، کلیه اطفال، اعصاب اطفال، نوزادان، ایمنولوژی و آلرژی اطفال، جراحی قلب و عروق نیز مورد تنفیذ شورای آموزش پزشکی و تخصصی قرار گرفت.

تغییر نام برخی از رشته های تخصصی

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی به مهر گفت: مصوبه ضوابط اجرای استاندارد آموزشی و مقررات مربوط به تغییر نام و تعیین طول دوره رشته های تخصصی، فوق تخصصی و دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به تصویب رسید و بر این اساس نام رشته بیماریهای کودکان به کودکان و رشته جراحی مفاصل و استخوان به ارتوپدی تغییر یافت.

ایجاد دو رشته فوق تخصصی جدید

وی بازنگری در ترکیب اعضای کمیسیون بازنگری تدوین و برنامه ریزی آموزشی و تصویب ضرورت تغییر آیین نامه مشاوره های پزشکی را از دیگر مصوبات نشست اخیر شورای آموزش پزشکی برشمرد و اضافه کرد: همچنین در این نشست دو رشته جدید ریه کودکان و روماتولوژی کودکان نیز به تصویب رسید.