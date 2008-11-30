به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی آبادی در مراسم تجلیل از برترین‌های دومین المپیاد ورزشی ایرانیان که شب گذشته در محل هتل المپیک تهران برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه سازمان تربیت بدنی از برگزاری المپیاد ورزشی ایرانیان اهداف متعددی را دنبال می کند براین اساس قصد داریم با راه اندازی آکادمی المپین‌های ورزش ایرانیان نفرات برتر هر رشته ورزشی را تحت پوشش قرار داده و در طول سال طی دو دوره 45 روزه آنها را در تهران تحت یک مدیریت ویژه قرار داده و در سال ایام سال نیز در استان ها به شکل جدی تحت پوشش و حمایت استان‌ها قرار داشته باشند تا نخبه های کشف شده المپیاد در آینده افتخار آفرینان ورزش کشور در عرصه‌های مختلف بین المللی باشند.

رئیس سازمان تربیت بدنی، با اشاره به اهداف و چگونگی شکل گیری المپیاد ورزشی ایرانیان افزود: در واقع المپیاد با اهدافی نظیر توسعه ورزش قهرمانی، توسعه ورزش همگانی، شناسایی استعدادها، ایجاد انگیزه میان جوانان سراسر کشور استفاده بهنیه از سرمایه های ورزش کشور و غیره شکل گرفت و در بحث و بررسی های کارشناسی متعدد صورت گرفته در سازمان به این نتیجه رسیدیم که برای توسعه ورزش کشور هر هیئت ورزشی باید دارای چهار تیم در رده سنی نوجوانان (دختر و پسر) و جوانان(دختر و پسر) باشد تا پایه آغاز المپیاد در روستاها و شهرهای کوچک سراسرکشور با حدود 8 میلیون ورزشکار آغاز شده و در نهایت پس از برگزاری مسابقات مختلف در رده‌های روستاهای، شهرها، شهرستان ها، و درکل استان بهترین های هراستان به المپیاد راه یابند تا نخبه های ورزش کشور در این مسابقات بزرگ شناسایی شوند.

محمدعلی آبادی با بیان اینکه سازمان تربیت بدنی پس از برگزاری جلسات فراوان کارشناسی طرح توسعه ورزش کشور را تهیه کرد، ادامه داد: در این طرح که به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز تهیه شده است توسعه ورزش کشور در بخش زیر ساختها، منابع مالی، منابع انسانی، فرهنگ ملی و مذهبی و ورزش قهرمانی و همگانی به عنوان پنج محور اصلی طراحی شده است که در این میان توسعه ورزش قهرمانی منجر به ایجاد ایده برگزار المپیاد ورزشی ایرانیان شد، هر چند این المپیاد هنوز جوان بوده و در آغاز راه است اما یقینا به مرور زمان و با برگزاری آن و شناسایی نقاط ضعف و قوت در نهایت به شکل اصولی در ورزش کشور نهادینه شده و به اهداف متعالی خود دست خواهد یافت.

وی همچنین به تلاش سازمان تربیت بدنی برای رشد و توسعه همه جانبه ورزش کشور اشاره کرد و با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته در طول فعالیت دولت عدالت محور نهم در بخش ورزشی خاطر نشان کرد: امروز سازمان تربیت بدنی این افتخار را دارد که با یک برنامه منظم و مدون امورات ورزش کشور را پیگیری می کند، امروز در سازمان تربیت بدنی علاوه بر جلساتی که معاونان سازمان، فدراسیون ها و ادارات کل استان ها برای ورزش کشور در این سه سال اخیر برگزار کرده اند، ما حدود 12 هزار جلسه کارشناسی ثبت شده را برگزار کرده ایم تا به بهترین شکل ممکن ورزش کشور را اداره کنیم امیدواریم با حمایت دولت خدمتگزار بتوانیم انتظارات بحق مردم کشورمان را از ورزش برآورده کنیم و روز به روز شاهد رشد و اعتلای گسترده ورزش کشور باشیم.