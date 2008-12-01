مخالفت قلعه نویی و تمرین پشت دروازه ها/ جمع آوری مدارک برای AFC

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال از ساعت 15 در زمین ورزشگاه شهید دستگردی با صحبت های 10 دقیقه ای امیر قلعه نویی آغاز شد. قلعه نویی در صحبت های خود از بازیکنان خواست دیدار برابر پیام در هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر را جدی بگیرند و تنها برای سه امتیاز این دیدار بجنگند. او تاکید کرد که استقلال در این دیدار کار آسانی پیش رو ندارد.

بازیکنان استقلال پس از صحبت های امیر قلعه نویی به بازی " دستش ده" و تمرینات تاکتیکی و سرعتی پرداختند. به علت بارندگی شدید امروز در تهران تمرین تیم فوتبال استقلال پشت دروازه ها برگزار شد تا به کیفیت زمین چمن این ورزشگاه خسارتی وارد نشود. قرار بود استقلال داخل سالن تمرین کند که با مخالفت قلعه نویی این تمرین به پشت دروازه ها منتقل شد.

* گزارشگر و تصویربردار شبکه دبی اسپور امارات با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی به مصاحبه با فرهاد مجیدی بازیکن پیشن تیم های فوتبال الوصل ، النصر و العین این کشور پرداختند. این مصاحبه در مورد تیم ملی و باشگاه استقلال با مجیدی انجام شد.

* باوجود بارندگی شدید در تهران حدود 50 هوادار تیم فوتبال استقلال تمرینات این تیم را از نزدیک تماشا کردند.

* مهرداد پولادی که در تمرینات روز گذشته غایب بود امروز همراه با سایر بازیکنان تمرین کرد.

* مسئول تدارکات باشگاه استقلال امروز کپی گذرنامه های بازیکنان و سایر مدارک مورد نیاز برای حضور این تیم در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را دریافت کرد.

* امین نوروزی فیزیوتراپ باشگاه استقلال در حین تمرینات آبی پوشان به هنرنمایی با توپ پرداخت که مورد تشویق بازیکنان استقلال قرار گرفت.

* امیر قلعه نویی که در نشست امروز کمیته انضباطی حاضر شده بود در پایان تمرین امروز با خبرنگاران گفتگو نکرد و آنرا به یک روز قبل از دیدار با پیام موکول کرد.

* علی نظری جویباری سرپرست تیم فوتبال استقلال پیرامون قرارداد با تولیدی البسه مجید و آل اسپور گفت: یشنهاد این دو را بررسی می کنیم و با هر کدام که از نظر اقتصادی به سود باشگاه استقلال باشد عقد قرارداد خواهیم کرد.