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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۷:۲۸

خسرو دانشجو:

فعالیت سیاسی اعضای شورا منافاتی با قانون ندارد

فعالیت سیاسی اعضای شورا منافاتی با قانون ندارد

اعضای شورای شهر می توانند در حوزه سیاسی فعالیت کنند و این موضوع مغایرتی با فعالیت آنها در شورا ندارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای شهر تهران با اعلام این مطلب در جلسه امروز شورا گفت : با این همه فعالیت سیاسی اعضای شورا در شرایطی قانونی است که از امکانات شهر در جهت منافع حزب استفاده نکنند.

 تغییر کاربریهای زمینهایی که در حریم واقع شده اند از دیگر موضوعاتی بود که خسرو دانشجو درباره آن به خبرنگاران گفت : تغییر کاربریهای زمینهایی که در حریم واقع شده اند  با تصویب شورا صورت می گیرد و بر این اساس شهرداری لایحه ای را ارائه داده بود که تصویب شد.

امروز طرح احداث جایگاه سوخت در منطقه 19 به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید و سخنگوی شورای شهر درباره آن به خبرنگاران گفت: در این جایگاه گاز بنزین و گازوئیل با هم عرضه می شود و بسیاری از نیازهای منطقه را برآورده می کند.

کد مطلب 792681

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