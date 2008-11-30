کرمان با کمبود شدید متخصص توانبخشی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد منصوری عصر امروز در مصاحبه مطبوعاتی در بهزیستی کرمان گفت: در استان کرمان 270هزار نفر دچار معلولیت های مختلف هستند.

وی گفت: توانپزشکی یکی از مهمترین خدماتی است که به معلولان ارائه می شود اما به دلیل کمبود نیروی متخصص در استان کرمان با مشکلات فراوانی در خصوص ارائه این خدمات مواجه هستیم.

منصوری افزود: در زمینه برخی از این رشته ها مشکل اساسی داریم که شامل گفتار درمانی و کاردرمانی می شود که متاسفانه دانشگاههای استان کرمان نیز در این خصوص هیچ اقدامی انجام نداده اند.

وی خاطر نشان کرد: در جنوبشرق کشور از از لحاظ تامین نیروی متخصص توانبخشی ضعف تاریخی وجود دارد و دانشگاههای این منطقه نیز تا کنون در خصوص رفع این خلاء کاری نکرده اند.

معاون بهزیستی کرمان گفت: این رشته ها معمولا در دانشگاههای استانهای برخوردار تدریس می شوند و این افراد نیز با توجه به نوع پذیرش در کنکور اکثرا بومی هستند و تمایلی به کار در مناطق محروم ندارند.

وی خاطر نشان کرد: بیشترین میزان معلولیت در شهرستانهای جنوبی استان کرمان دیده می شود که دلیل اصلی آن ازدواج های فامیلی و عدم انجام آزمایش های ژنتیک است.

منصوری افزود: یکی از مهمترین اقدامات در زمینه معلولان انجام مشاوره است و مهمترین عامل در خصوص افزایش روحیه معلولان و عدم پیشرفت معلولیت است.

وی افزود: یکی از مهمترین اصول جلوگیری از معلولیت مشاوره ژنتیک و شناسایی خانواده هایی است که در آنها چند معلول وجود دارد و در نهایت توجیه خانواده در خصوص عدم تولد بچه های معلول دیگر است.