ردپای دی اکسید کربن در سیاره ای خارج از منظومه شمسی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان کشف ردپای دی اکسید کربن در خارج از منظومه شمسی را گامی بلند به سوی یافتن نشانه هایی از حیات در سیاره ای قابل سکونت در نقطه ای فراتر از منظومه شمسی عنوان کردند.

این سیاره و ستاره ای که به دور آن می چرخد در فاصله 63 سال نوری از زمین قرار دارد.

سیاره یاد شده که همچون توده گازی شکلی است کمی بزرگتر از مشتری است و در فاصله کمی با ستاره مادری خود به دور آن می چرخد و از این رو احتمال حیات در آن تقریبا صفر عنوان شده است.

مارک سوین از آزمایشگاه پیش رانش جت در پاسادنای آمریکا در این خصوص گفت: با این حال کشف توده هایی از این دست و همچنین ردپای دی اکسیدکربن در سیاره ای خارج از منظومه شمسی می تواند دلیلی روشن بر وجود احتمالی نشانه های حیات در نقاط دیگری از کهکشان باشد.

این اخترشناس افزود: در اتمسفر بیشتر سیارات با دمای متعادل، دی اکسید کربن به همراه آب، متان و اکسیژن به وسیله پردازشهای زیست محیطی قابلیت تولید شدن پیدا می کنند.

کشف ردپای دی اکسیدکربن در سیاره ای خارج از منظومه شمسی

می تواند دلیلی بر وجود احتمالی نشانه های حیات در نقاط دیگری از کهکشان باشد

بر اساس گزارش ساینس نیوز، این اخترشناس و تیم تحقیقاتی اش با استفاده از دوربین نزدیک به مادون قرمز تلسکوپ فضایی هابل و طیف سنج Multi-Object Spectrometer موفق به ثبت طیفهای مادون قرمز از این سیاره شدند.

به گفته آنها هنگامی که این سیاره داغ در کنار ستاره مادرش موسوم به HD 189733 قرار می گیرد، اخترشناسان می توانند این طیفها و همچنین حرارت تولید شده از ستاره و سیاره اطرافش را شناسایی کنند.