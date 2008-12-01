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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۹:۲۱

رقابت 4 کاندیدا برای ریاست/

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی فردا برگزار می شود

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی فردا برگزار می شود

مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی فردا به ریاست کیومرث هاشمی رئیس مرکز توسعه ورزش قهرمانی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی ساعت 10 صبح فردا سه شنبه با حضور روسای هیئت های تیراندازی سراسر کشور و نمایندگان نهادها و سازمان های عضو مجمع در محل آکادمی کمیته المپیک برگزار خواهد شد.

برای انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی 4 نفرکاندیدا هستند که عبارتند از: اسدالله حیدری (رئیس پیشین فدراسیون تیراندازی)، مسعود شادمان، تیمسار مجد آراء و سید مهدی هاشمی (سرپرست فعلی فدراسیون).

سید مهدی میرمیران یکی از نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون تیراندازی روز گذشته انصراف خود را از شرکت در انتخابات این فدراسیون اعلام کرد.

درمجمع انتخابات فدراسیون تیراندازی علاوه برانتخاب رئیس جدید این فدراسیون برای چهار سال آینده ، گزارش عملکرد سال گذشته و تراز مالی این فدراسیون ارائه خواهد شد و برنامه های سال آینده به تصویب اعضای مجمع خواهد رسید.

کد مطلب 792691

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