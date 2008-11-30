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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۲

مجوز احداث دانشگاه بین المللی علوم پزشکی شهید صدوقی در یزد صادر شد

مجوز احداث دانشگاه بین المللی علوم پزشکی شهید صدوقی در یزد صادر شد

یزد - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از صدور مجوز احداث نخستین دانشگاه بین المللی علوم پزشکی در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سیدجلیل میرمحمدی، عصر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این دانشگاه که به نام شهید بزرگوار استان یزد نامگذاری خواهد شد، از اول مهرماه سال آینده در رشته های مختلف پزشکی و دندانپزشکی دانشجو می پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: در رشته دندانپزشکی 9 نفر و در سایر رشته های پزشکی بین 12 تا 15 نفر از سراسر کشور همچنین سایر کشورها، دانشجو پذیرش می شود.

میرمحمدی افزود: با راه اندازی این دانشگاه، دانشجویانی که قصد شرکت در مقاطع تکمیلی را دارند می توانند به جای سفر به خارج از کشور در استان یزد تحصیلات تکمیلی خود را ادامه دهند.

وی عنوان کرد: عمده پذیرش از میان دانشجویانی صورت می گیرد که قصد عزیمت به کشورهای خارجی را دارند و از کشورهای خارجی نیز دانشجو بر اساس اعلام وزارت علوم جذب می شود.

این مسئول یادآور شد: راه اندازی این دانشگاه بین المللی پتانسیل جدیدی در باب آموزش عالی است و یزد پرچمدار این افتخار بزرگ است.

استان یزد در زمینه پزشکی از استانهای پیشرفته کشور است و مراکز بزرگ تحقیقاتی پزشکی در این استان مستقر است ضمن اینکه در هیچ نقطه ای از استان پهناور یزد، کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص وجود ندارد.

کد مطلب 792697

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