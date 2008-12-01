مسجد جن؛ اثر تاریخی مکه و محل نزول سوره جن

حضرت محمد (ص) در حال بازگشت از طائف، پس از طى مسیرى طولانى با قلبى شکسته و ناامید در مکان این مسجد که به نخله معروف بود، کنار نخل خرمایى نشست و نیمه شب به عبادت و تلاوت قرآن پرداخت. در این حال 7 نفر از جنیان با شنیدن صداى قرآن متوقف شده و آیات آن را به گوش ‍ سایر جنیان رساندند.

پیامبر بعدها نیز چندین بار همراه عبدالله بن مسعود به این مکان آمد و آیات قرآن را بر جنیان خواند. در شبى سوره جن بر پیامبر نازل شد و خداوند آن حضرت را از اسلام آوردن جنبان با خبر کرد. آیات اول سوره جن به این موضوع یعنی ایمان آوردن جنیان اشاره شده است.

"قل اوحى الى انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا یهدى الى الرشد فامنا نشرک بربنا احدا" (سوره جن-1و2)

"(اى رسول ما) بگو به من وحى رسیده است که گروهى از جنیان آیات قرآن را شنیده و گفتند که ما از قرآن آیات عجیبى مى شنویم، این قرآن خلق را به راه و صلاح هدایت مى کند بدین سبب ما به آن ایمان آورده و هرگز به خداى خود شرک نخواهیم ورزید."

این مکان در حجون و دامنه شعب ابى دب قرار داشت. بعدها به یاد آن حادثه بزرگ، مسجدى ساخته و آن را "مسجد جن" نامیدند. نام دیگر این مسجد حرس است به این دلیل که در گذشته پاسداران مناطق مختلف مکه هنگام گشت شبانه در نزدیکى مسجد جن با یکدیگر ملاقات و پس از تبادل اطلاعات به محل مأموریت خود باز مى گشتند.

این مسجد در شهر مکه در 200 متری قبرستان ابوطالب به سمت حرم قرار دارد و حدود 50 متر بعد از پل حجون در داخل خیابان است. مساحت این مسجد 600 متر مربع و در آن همیشه باز است و کسی که از قبرستان ابوطالب به سمت مسجدالحرام حرکت می ‌کند، پس از گذشتن از پل، مسجد در سمت راست او قرار دارد.

خیابان کوچکی در کنار مسجد با نام ‏"شارع مسجد الجن‏" است که هنوز تابلوى قدیمى آن بر دیوار وجود دارد، مسجد نیز با شماره ‌ای مشخص شده است. در شرق مسجد، خیابان مسجد الحرام و در غرب آن، خیابان جن قرار دارد و مسجد تقریبا در محل تلاقى این دو خیابان قرار گرفته است.

بناى مسجد محکم و مناره‏ اى در رکن شمال شرقى آن قرار دارد.

از تاریخ بناى این مسجد، اطلاعى در دست نیست، اما مسجد در قرن دوم و پس از آن، به همین نام بوده و مورخان در طول قرون مختلف از آن یاد کرده ‏اند.

گفته می شود که در گذشته نام مسجد جن بر آن دیده مى شده ولى حکومت آل سعود به دلیل عدم توجه به اماکن تاریخی و اسلامی، نام این مسجد و سایر مساجد تاریخى را برداشته و آنها را شماره گذاری کرده است.