15 هزار تن نهاده های دام و طیور در یزد ذخیره سازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی زعیم حسینی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با خرید تضمینی علوفه دام همچنین همچنین ذخیره سازی گوشت سفید و قرمز در این زمینه مشکلی در استان یزد وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا 350 هزار تن گوشت گوساله ذخیره سازی شده و 997 تن قرارداد خرید گوشت مرغ به قیمت 2650 تومان نیز با مرغداران منعقد شده است.

زعیم حسینی خطاب به مرغداریها بیان داشت: خرید مرغ از مرغداریها با قیمت تعیین شده همچنان ادامه دارد و تولید کنندگان بدون هیچ نگرانی از خرید با خیال آسوده اقدام به جوجه ریزی در واحدهای خود کنند.

وی همچنین عنوان کرد: گوشت گوساله و سایر گوشتهای قرمز نیز با قیمت 6100 تومان از دامداران با هر بسته بندی از همه تولید کنندگان خریداری می شود و دامداران نیز در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

زعیم حسینی تصریح کرد: از تمام دامدارانی که در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید سرمایه گذاری کرده اند حمایت می کنیم و آنها به هیچ عنوان نگران هزینه های خود نباشند.