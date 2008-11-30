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۱۰ آذر ۱۳۸۷، ۱۸:۱۳

15 هزار تن نهاده های دام و طیور در یزد ذخیره سازی شد

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان یزد گفت: تاکنون حدود 15 هزار تن نهاده های دام و طیور در استان یزد ذخیره سازی شده و 9 هزار تن دیگر نیز از سایر استانها وارد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی زعیم حسینی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با خرید تضمینی علوفه دام همچنین همچنین ذخیره سازی گوشت سفید و قرمز در این زمینه مشکلی در استان یزد وجود ندارد.

وی افزود: در همین راستا 350 هزار تن گوشت گوساله ذخیره سازی شده و 997 تن قرارداد خرید گوشت مرغ به قیمت 2650 تومان نیز با مرغداران منعقد شده است.

زعیم حسینی خطاب به مرغداریها بیان داشت: خرید مرغ از مرغداریها با قیمت تعیین شده همچنان ادامه دارد و تولید کنندگان بدون هیچ نگرانی از خرید با خیال آسوده اقدام به جوجه ریزی در واحدهای خود کنند.

وی همچنین عنوان کرد: گوشت گوساله و سایر گوشتهای قرمز نیز با قیمت 6100 تومان از دامداران با هر بسته بندی از همه تولید کنندگان خریداری می شود و دامداران نیز در این زمینه نگرانی نداشته باشند.

زعیم حسینی تصریح کرد: از تمام دامدارانی که در زمینه تولید گوشت قرمز و سفید سرمایه گذاری کرده اند حمایت می کنیم و آنها به هیچ عنوان نگران هزینه های خود نباشند.

کد مطلب 792721

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