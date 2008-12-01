جسد قربانیان حادثه بندرعباس به پزشکی قانونی منتقل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران در حاشیه هم‌اندیشی مدیران روابط عمومی‌های قوه قضاییه و سازمانهای تابعه گفت: الکل متانول سم است که اگر با اتانول ترکیب شود باعث مسمومیت می‌شود و اگر به صورت خالی استفاده شود باعث مرگ سریع می‌شود و اثرات جبران‌ناپذیری بر روی چشم و کلیه‌ها دارد.

دکتر عابدی در ادامه به بررسی سیر مرگ ‌ومیرها در سال گذشته پرداخت و گفت: در نه ماهه اول سال گذشته میزان مرگ و میر در کشور سیر نزولی داشته است که این موضوع به دلیل انجام تبلیغات و جلسات متعدد و پیشگیری از آبگرفتی‌ها در سرما رخ داد.

وی با بیان اینکه در دی ماه سال گذشته به علت تغییر آب و هوا به طور طبیعی میزان مرگ و میرها رشد کرد گفـت: در نه ماهه اول سال گذشته میزان مرگ و میرها با رشد منفی 12 درصدی روبرو بود که البته در دی ماه سال گذشته به شدت این مرگ و میر افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه در نه ماهه سال گذشته نسبت به سال قبل 19 درصد با افزایش مرگ و میر‌ها مواجه بودیم افزود: در چند ماه اخیر رشد مثبت در مرگ و میرها کمتر از پنج درصد نسبت به سال گذشته بوده و تا کنون بحرانی نداشتیم .