وضعیت بحرانی در کشتارگاه دام دلفان

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، تنها کشتارگاه دام شهرستان دلفان با قرارگرفتن در وسط شهر نورآباد به لحاظ عدم رعایت نکات بهداشتی یکی از آلوده ترین مناطق این شهر محسوب می شود.

یک شهروند نورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: بوی لاشه حیوانات که در مقابل درب ورودی این کشتارگاه تلمبار می شود موجب آزار و اذیت مردم ساکن این منطقه شده است.

حمیرا عزیزپور ادامه داد: وضعیت غیر بهداشتی کشتارگاه از یک سو و وجود ترمینال زباله شهرستان نورآباد که در مقابل درب ورودی این کشتارگاه قرار دارد از سوی دیگر موجب ایجاد آلودگی های شدید در این منطقه شده است.

وی با بیان اینکه این کشتارگاه در وسط شهر نورآباد و در نزدیکی منطقه مسکونی است خواستار توجه ویژه مسئولین برای انتقال یا ساماندهی وضعیت این کشتارگاه شد.

یکی دیگر از شهروندان نورآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرستان دلفان مدعی شد: رودخانه "گنجینه" که در وسط شهر نورآباد به عنوان مرکز این شهرستان قرار دارد یکی از آلوده ترین رودخانه های لرستان محسوب می شود.

صفر بدری محمدی با بیان اینکه فاضلاب های شهری و صنعتی به طور مستقیم وارد این رودخانه می شود، عنوان کرد: یکی از آلوده ترین فاضلابهایی که وارد رودخانه وسط شهر نورآباد می شود فاضلاب کشتارگاه دام این شهرستان است.

وی خاطر نشان کرد: این رودخانه از وسط شهر نورآباد رد شده و آلودگی های موجود در آن موجب ایجاد بیماری های مختلف در میان ساکنان حاشیه رودخانه شده است.

معاون اداره دامپزشکی شهرستان دلفان در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان، اظهار داشت: مسئول و متولی اصلی کشتارگاه دام یاد شده شهرداری نورآباد است و این اداره تنها مسئول نظارت بر این مکان غیر بهداشتی است.

جعفر فرهادی ضمن تایید مشکلات ذکر شده توسط شهروندان نورآبادی، عنوان کرد: با توجه به اینکه کشتارگاه دام نورآباد در میدان شهدا و در کنار رودخانه وسط این شهر است مشکلات بهداشتی زیادی را برای شهروندان به وجود آورده است.

کشتارگاه دام شهرستان دلفان فاقد استاندارد های بهداشتی است. معاون دامپزشکی شهرستان دلفان

وی با تاکید بر اینکه این کشتارگاه فاقد استانداردهای بهداشتی است، یادآور شد: فضای فیزیکی این کشتارگاه جوابگوی کشتار دام نیست.

این مسئول با بیان اینکه در این کشتارگاه برخلاف دیگر کشتارگاهها دام در کف این مکان با تمام آلودگی ها کشتار می شود، خاطر نشان کرد: به طور متوسط روزانه 25 راس دام سبک و 7 راس دام سنگین در این کشتارگاه کشتار می شود.

معاون اداره دامپزشکی شهرستان دلفان با تاکید بر اینکه احداث کشتارگاه در دلفان جزء پیشنهادات این اداره در سفر هیئت دولت بوده است، ادامه داد: اگر همه مسئولین دستگاههای ذی ربط همکاری کنند می توان نسبت به رفع مشکلات این کشتارگاه اقدام کرد.

فرهادی با اشاره به ترمینال زباله ای که در مقابل در ورودی کشتارگاه دام دلفان قرار دارد، بیان داشت: جمع آوری زباله ها، نصب کوره لاشه سوز برای جلوگیری از بیرون ریختن لاشه دام، نصب توری پنجره های کشتارگاه، توسعه فضای فیزیکی این کشتارگاه از جمله موارد ضروری است که باید نسبت به آن اقدام شود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت احداث کشتارگاه دام جدید و مطابق با اصول بهداشتی و زیست محیطی، یادآور شد: ساختمان جدید کشتارگاه دلفان در محل روستای الفسانه واقع شده که تاکنون عملیات احداث سوله آن به پایان رسیده است.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر برای خرید و نصب تجهیزات مورد نیاز این کشتارگاه اداره دامپزشکی شهرستان دلفان با کمبود اعتبار مواجه است.

به هر حال با توجه به وضعیت بحرانی که کشتارگاه دام شهرستان دلفان برای زندگی مردم حاشیه آن ایجاد کرده است به نظر می رسد باید هر چه سریعتر نسبت به استاندارد سازی فضای این کشتارگاه و یا انتقال آن به محل دیگری اقدام شود.