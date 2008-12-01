ظرفیت نیروگاه های برق آبی کشور به 25 هزار مگاوات افزایش می یابد

عباس علی آبادی در حاشیه بازدید از سد البرز در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر در ساری افزود: ساخت پنج هزار مگاوات نیروگاه برق آبی هم اکنون در دستور کار وزارت نیرو قرار دارد.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با اشاره به اتمام مراحل مطالعه 16 هزار مگاوات نیروگاه برق آبی در کشور تصریح کرد: به زودی عملیات اجرائی این نیروگاهها آغاز خواهد شدو تا سال 1400 کلیه نیروگاه های برق آبی کشور ساخته می شود.

علی آبادی با بیان اینکه ساخت نیروگاه های کارون چهار، گتوند، رودبارک، سیبوره و تعدادی از نیروگاه های برق آبی بزرگ و کوچک در کشور به زودی آغاز می شود، یادآور شد: ظرفیت فعلی ساخته شده نیروگاه های برق آبی کشور، 7600 مگاوات است.

این مسئول با اعلام این مهم که در حال حاضر ظرفیت اسمی نیروگاه های در اختیار کشور بالغ بر 30 هزار مگاوات است، اظهار داشت: تاکنون مشکلی برای تامین سوخت این نیروگاهها در کشور حادث نشده است.

وی با بیان اینکه مشکل اساسی نیروگاه های کشور برای تامین سوخت جایگزین در صورت سرمای بیش از حد در زمستان حادث خواهد شد، افزود: در حال حاضر مخازن سوخت نیروگاه های کشور به سوخت های جایگزین فراهم شده است.

معاون برق و انرژی وزیر نیرو با تاکید بر صرفه جویی مردم در مصرف سوخت خاطرنشان کرد: هم اکنون نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء با ظرفیتی بیش از گذشته مخازن ذخیره شده خود را به سوخت جایگزین مجهز کرده است.

علی آبادی با بیان اینکه برنامه وسیعی توسط وزارت نیرو برای احداث نیروگاه در کشور در دست احداث است، افزود: در حال حاضر 20 هزار مگاوات نیروگاه جدید را در دست احداث داریم.

به گفته وی، میزان سرمایه گذاری نیروگاه های کشور 20 میلیارد دلار برآورد شده است.

معاون وزیر نیرو با اشاره به این مهم که ساخت نیروگاه های برق و گازی علی آباد و نوشهر تسریع خواهد یافت، اظهار امیدواری کرد: نیروگاه گازی غرب مازندران تا سال 1391 به بهره برداری برسد.

وی اصلاح خطوط فشار قوی برای کاهش تلفات و کاهش افت ولتاژ را از مزایای احداث نیروگاه ها در کشور ذکر کرد.

به گفته علی آبادی، برنامه وسیعی برای احداث نیروگاه های جدید برق در کرمانشاه، خرم آباد، خرمشهر، اهواز، آبادان، عسلویه در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه تبادل انرژی برق بین کشورهای منطقه از دیگر رئوس کاری این وزارتخانه در حوزه انرژی است، اظهار داشت: هم اکنون این ظرفیت تبادل با کشورهای منطقه 700 مگاوات در سال است.

علی آبادی افزود: ایران از ترکمنستان برق دریافت و به آذربایجان و ارمنستان برق می دهد و برنامه مبادله برق با عراق و آذربایجان نیز ادامه دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به سئوالی مبنی بر برنامه های این وزارتخانه در حوزه تولید نیروگاه های خورشیدی اظهار داشت: به صورت پایلوت تعدادی نیروگاه خورشیدی در کشور احداث شده است.

علی آبادی گفت: منابع عظیمی در مناطق مرکزی ایران وجود داشته که پتانسیل احداث نیروگاه خورشیدی را در کشور دوچندان کرده است.

وی بیان داشت: هم اکنون 30 هزار و 200 مگاوات نیروگاه در کشور توسط بخش خصوصی ساخته شده و تعداد نیروگاه های در دست احداث کشور به روش های بی او تی و بی او کمتر از 20 هزار مگاوات است.