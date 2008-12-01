کمیته المپیک نقش نظارتی دارد نه انتخابی / انتخاب سرمربی امید با ماست

مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگار مهر اظهار داشت: اساسا تعیین و بکارگیری مربیان واجد شرایط به عنوان سرمربی تیم های فوتبال نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان در چارچوب اختیارات کمیته تیم های ملی است و این کمیته وظیفه تعیین و بکارگیری نیروهای کارآمد در این زمینه را برعهده دارد و سایر بخش ها مرتبط می توانند نظرات مشورتی خود را به این کمیته ارائه کنند.

نبی با بیان اینکه کمیته ملی المپیک در قبال تیم فوتبال امید نقش مشورتی و حمایتی دارد تصریح کرد: براساس وظایف ذاتی کمیته المپیک ، این کمیته درخصوص تیم امید که بخشی ازمسئولیت تدارک و پشتیبانی آن برای حضور در مسابقات مقدماتی المپیک لندن برعهده این کمیته قرار دارد، می تواند با انتخاب ناظرین فنی و دریافت گزارش های منظم عملکرد تیم امید را مورد نظارت و ارزیابی کیفی قرار دهد و نقطه نظرات خود را در جهت آماده سازی مطلوب و با کیفیت این تیم به کمیته تیم های ملی ارائه کند.

وی افزود: خوشبختانه تعامل مناسبی بین فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک وجود دارد و درسایه همفکری و همراهی و پرهیز ازحاشیه پردازی ها این دو مجموعه می توانند به بهترین انتخاب در این زمینه دست یابند.

نبی یادآورشد : کمیته تیم های ملی همانند انتخاب سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان با در نظرگرفتن تمامی جوانب و مصالح فوتبال کشور در خصوص انتخاب بهترین و مناسب ترین گزینه برای تیم فوتبال امید که بتواند تیم کشورمان را پس از دوری 36 ساله از المپیک به این رویداد مهم ورزشی رهنمون سازد، تصمیم گیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: برای فدراسیون فوتبال راهیابی به المپیک از اهمیتی به اندازه صعود به جام جهانی برخوردار است از همین رو تلاش خواهیم کرد تا سرمربی ای را برای تیم فوتبال امید انتخاب کنیم که از توانمندی فنی، حرفه ای و شخصیتی لازم برای رساندن تیم امید ایران به المپیک برخوردار باشد.

دبیرکل فدراسیون فوتبال درخصوص مطرح شدن نام"پرویزمظلومی" به عنوان جدی ترین گزینه برای هدایت تیم فوتبال امید، اظهار داشت: کمیته تیم های ملی گزینه های مختلفی را در این زمینه در دست بررسی دارد ولی تاکنون انتخاب هیچ مربی برای تیم امید قطعی نشده و قرار است پس ازجمع بندی شرایط مربیان واجد شرایط و صاحب کارنامه موفق ، از سوی اعضای کمیته تیم های ملی سرمربی جدید انتخاب شود.

نبی با بیان اینکه امیدوارم حداکثر ظرف دو جلسه آینده کمیته تیم های ملی سرمربی تیم امید انتخاب شود تاکید کرد: آنچه مسلم است سرمربی تیم امید از میان مربیان ایرانی خواهد بود چرا که اعتقاد داریم مربیان وطنی ازشناخت و تسلط بهتری نسبت به بازیکنان فوتبال کشور و شرایط روحی و روانی آنها برخوردارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون پیگیری اهانت روزنامه اماراتی البیان نسبت به سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال قویا درحال پیگیری ماجراجویی روزنامه الیبان است و تاکنون با ارسال نامه ای به مدیرکل مطبوعات وزارت امورخارجه خواستار پیگیری این موضوع از سوی منابع رسمی و قانونی شده و تا حصول نتیجه این موضوع را پیگیری خواهد کرد.