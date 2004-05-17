آموزش هاي پليس به دانشجويان تا 5/2 درصد افزايش نشان مي دهد

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر سردار نوريان در مراسم آغاز به كار پايگاه اطلاع رساني پليس در معاونت اجتماعي ناجا با بيان اين مطلب افزود: معاونت اجتماعي ناجا در پي تغيير نگاه جامعه و بالعكس پليس به جامعه شكل گرفته است تا اين نيرو با يك رويكرد جامعه محور ماموريت هاي خود را انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه ارايه آموزش هاي همگاني يكي از وظايف معاونت اجتماعي ناجا است، افزود:تعامل پليس ، مدرسه و خانواده به منظور آموزش و اطلاع رساني به خانواده ها و واكسينه كردن اين نهاد در برابر آسيب ها و ناهنجاري ها از جمله اهداف و برنامه هاي اصلي اين معاونت است و در اين راستا نيز نيرو تعامل خود با انجمن اوليا و مربيان را در بخش هاي آموزشي را نسبت به گذشته تا 5 درصد افزايش داده است.

معاون اجتماعي ناجا در ادامه افزود: اين معاونت به منظور ارايه خدمات مشاوره اي لازم اقدام به ايجاد 327 واحد مددكاري در كلانتري هاي سراسر كشور و 30مركز مشاوره در مركز استان ها و 15 مركز در سطح تهران كرده است و همچنين صداي مشاور 110 را در تهران راه اندازي كرديم كه تاكنون 20 هزار تماس گيرنده از خدمات آن بهره مند شدند.

به گفته وي تا كنون 113 هزار و 555 نفر از خدمات مراكز مشاوره و 130 هزار نفر نيز از خدمات مددكاري و مشاوره كلانتري ها بهره مند شدند.

وي در ادامه با اشاره به راه اندازي مركز اطلاع رساني در اين معاونت خاطر نشان كرد: يكي از كاركرد هاي اين مركز خنثي سازي عمليات هاي رواني داخل و خارج كشور عليه جامعه است تا حجم فعاليت انتظامي پليس كاهش يابد.