سفر تاریخی میشل عون به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، قرار است میشل عون هفته آینده برای دیدار با مقامهای بلندپایه سوریه و همچنین بازدید از برخی مناطق مسیحی نشین به این کشور سفر کند.



سفر میشل عون به دلیل اینکه وی علاوه بر ریاست جریان ملی آزاد، مورد احترام مسیحیان و مسلمانان لبنان قرار دارد و در دوره ای از مخالفان حضور سوریه در لبنان بود، از اهمیت فراوانی برخوردار است.



اما بر خلاف جریان غربگرای 14 مارس که پس از خروج نظامیان سوریه از لبنان، شدیدترین حملات و جنگ روانی تبلیغاتی را بر ضد این کشور به راه انداختند، میشل عون در این تحرکات خصمانه بر ضد دمشق شرکت نکرد.



میشل عون از جمله افرادی است که خواهان تصحیح روابط لبنان و سوریه و بازگرداندن امور به روال عادی خود است .



سفر عون به سوریه که رسانه های لبنان، آن را تاریخی توصیف کرده اند، چند روز طول خواهد کشید و طی آن رئیس جریان ملی آزاد و یکی از همپیمانان مهم حزب الله و حامی مقاومت لبنان،با مقامهای بلندپایه سوریه از جمله بشار اسد رئیس جمهوری این کشور دیدار خواهد کرد.



میشل عون پیش از این، سفر تاریخی به جمهوری اسلامی ایران انجام داد و در مدت تقریبا یک هفته حضور خود در ایران با مقامهای بلندپایه کشورمان دیدار کرد.

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