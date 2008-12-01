به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بهزاد کتیرایی خود را آماده می کرد تا جهت انجام فریضه حج راهی مکه مکرمه شود نامه‌ای از سازمان بازرسی کل کشور تحویل گرفت که حاکی از تاکید بر برکناری دبیر این فدراسیون بود.

پس ازعدم بازگشت یک عضو تیم ملی از آلمان و در پی آن ثبت نتایج ضعیف تیم ملی در مسابقات جهانی ژاپن شایعات فراوانی مبنی بر برکناری محسن آشوری دبیر فدراسیون که مدیریت تیمهای ملی را برعهده دارد شنیده می شد تا اینکه روز شنبه این شایعات جنبه واقعیت به خود گرفت.

بهزاد کتیرایی شب گذشته قبل از ترک تهران در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه ارسال چنین نامه‌های واقعیت دارد و تلاشهای من برای حفظ آشوری نیز نتیجه نداد.

وی از آشوری به عنوان فردی زحمتکش در فدراسیون کاراته نام برد که برخی مخالفان باعث شدند تا او نتواند به کار خود در این فدراسیون ادامه دهد.

درهمین رابطه محسن آشوری به خبرنگار مهر گفت: هنوز چیزی به من ابلاغ نشده است. من هم در این خصوص شایعاتی شنیده‌ام. اکنون در محل کار خود در فدراسیون حاضر بوده و کارم را ادامه می دهم.

در نبود کتیرایی، عشرت شاه محمدی، نایب رئیس فدراسیون در بخش بانوان که هم اکنون در هندوستان به سر می برد به عنوان سرپرست موقت معرفی شده است.