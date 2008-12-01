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۱۱ آذر ۱۳۸۷، ۹:۱۵

یحیی زاده در گفتگو با مهر :

توجیه مسئولان سازمان تربیت بدنی عذر بدتر از گناه است

توجیه مسئولان سازمان تربیت بدنی عذر بدتر از گناه است

رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس توجیه مسئولان تربیت بدنی مبنی بر بی اطلاعی دبیر کمیته پارالمپیک ایران هنگام اهدای مدال به ورزشکار اسرائیلی را عذر بدتر از گناه دانست.

جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با بیان اینکه غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی از اقدام رئیس کمیته پارالمپیک ایران در اعطای جایزه به تبعه اسرائیلی در جریان مسابقات پارالمپیک آگاه شده است گفت: قرار است در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی علاوه بر این موضوع مباحث دیگری نیز مطرح شود.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان تربیت بدنی انجام این اقدام را تکذیب کرده اند تصریح کرد: اتفاقا مسئولان مربوطه ذکر کرده اند که رئیس کمیته پارالمپیک از اسرائیلی بودن این ورزشکار مطلع نبوده که این عذر بدتر از گناه است.

رئیس کمیته تربیت بدنی، جوانان، زنان و خانواده همچنین به بررسی مسائل دیگری در جلسه امروز کمیسیون فرهنگی اشاره و خاطرنشان کرد: موضوع قرارداد قطبی با پرسپولیس در شأن مدیریت ورزشی ما نیست و این قرارداد در صورتی که صحت داشته باشد موجب شگفتی همگان است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ادامه به موضوع حضور بانوان در ورزشگاهها و فتوای مراجع عظام در این خصوص اشاره و یادآور شد: مراجع عظام نسبت به حضور بانوان در ورزشگاهها تا زمانی که برخی مسائل از نظر شرعی حل نشده نظر مصرح دارند اما متاسفانه برخی مسئولان بدون توجه به فتوای مراجع سخن گفته اند.

عضو فراکسیون ورزش مجلس خاطرنشان کرد: این مباحث از دغدغه های مهم نمایندگان است که پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 792752

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